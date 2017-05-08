السويدي : دراسة زيادة عدد الطائرات بين خط القاهرة - المنامة

محمد السويدي

عمر سالم



قال المهندس محمد السويدي، رئيس الجانب المصري فى مجلس الأعمال المصري البحرينى ورئيس ائتلاف دعم مصر بالبرلمان، إن هناك دراسات مع الحكومة البحرينية لزيادة عدد الطائرات بين القاهرة - المنامة.



وأضاف السويدى فى تصريحات لـ"المـال" أن هناك بعض العوائق تواجه الطيران بين مصر والبحرين، ويتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة، كما أنه يتم التغلب عليها بقيام السائحين البحرينيين بالطيران إلى أسوان والأقصر وغيرها من المدن ثم التوجه إلى القاهرة.



وكانت مصر قد وقعت مذكرة تفاهم مع الجانب البحرينى فى أبريل 2016، وتم الاتفاق على إنشاء خط جوى بين البلدين لزيادة السياحه البحرينيه لمصر، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من الخط ستكون بين شرم الشيخ والبحرين.