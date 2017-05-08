تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام باستثمارات 7 ملايين دولار‎

المال - خاص :





شهد وزراء البيئة الدكتور خالد فهمي ، والنقل الدكتور هشام عرفات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، عقد إنشاء وتشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام فائق الجودة، والذي يعتبر المشروع الأول من نوعه في مصر وتنفذه شركة مواصلات مصر .

وأعرب الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر، عن بالغ سعادته بتوقيع هذا العقد، مؤكدا أنه بداية لأعمال جديدة في منظومة النقل العام في مصر، إذ يشارك في تنفيذ المشروع جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، وبرنامج النقل بمركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة ، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الممثلة في جهاز تعمير مدينة السادس من أكتوبر وجهاز التعمير بمدينة الشيخ زايد.





وأضاف أن تكلفة المشروع تبلغ 7 ملايين دولار، وسيبدأ التشغيل الفعلي للمشروع للخطوط السبعة خلال الربع الأول من عام 2018 بعد الانتهاء من جميع التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة للمشروع ، ويهدف مشروع الأتوبيس ذي الخدمة المتميزة إلى إنشاء خطوط جديدة في مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد بحيث تكون بديلاً مناسبا لجذب مستخدمي السيارات الخاصة ودفعهم إلى تقليل الاعتماد عليها من خلال وسيلة نقل عصريه حديثة ، ولذلك اعتمدنا اليوم على أتوبيسات عالية الجودة وذات مظهر حضاري جديد، وسوف يتم تحقيق هذه الأهداف من خلال خطوط أتوبيس ذات مسارات محددة تربط مدينة السادس من أكتوبر ومدينة الشيخ زايد ومحيط دريم لاند، ومدينة الإنتاج الإعلامي وحي الأشجار بمحطة مترو جامعة القاهرة والتى يمر بها الخط الثاني للمترو حاليا وسيمر بها الخط الثالث في المستقبل القريب .

وقال "طه" إن الخطوات التنفيذية للمشروع تشمل إنشاء وتجهيز الجراجات و المحطات الرئيسية، ونقاط التوقف على مسارات الأتوبيسات، وبأتي ذلك بالتوازي مع التعاقد على الأتوبيسات الجديدة ، وعددها 50 أتوبيسا تعمل على مدار اليوم، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر عدد من المزايا للركاب أبرزها خدمة الدفع الإلكتروني المسبق من خلال الكروت الذكية، وما يتبعها من خدمات ذكية أخرى مرتبطة بمعلومات الرحلة وخطوط السير والتحرك والمسافة وزمن الوصول، علاوة على توفير مكان انتظار آمن لأصحاب المركبات، والذين سيتركون سياراتهم الخاصة مقابل سعر اقتصادى يوميا ، كما أن هذه الأتوبيسات المكيفة مزودة بكل وسائل الأمان و السلامة والوسائل الترفهية، مثل شاشات العرض ومخارج لشحن الهواتف الذكية و الحاسبات اللوحية بحيث تتيح للراكب ممارسة عمله اليومى فور صعوده إلى سلم الأتوبيس.





وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر، أنه من المقرر أن تجتذب خطوط الأوتوبيس الجديدة مستخدمي السيارات الخاصة من المناطق سابقة الذكر، والذين يتنقلون يوميا أو في كثير من الأحيان إلى القاهرة الكبرى للعمل والترفيه والتسوق اليومية، و يضم المشروع ، مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد ومحطة مترو جامعة القاهرة ، خط من مدينة السادس من أكتوبر من أمام جهاز المدينة، خط من "دريم لاند" ، خط آخر من هايبر ماركت " إلى جانب الخطوط الداخلية التى تغطى تحركات الركاب من الأحياء السكنية للمدنيين، عبر أكثر من 70 نقطة توقف (BUS Stop ) ذات تصميمات تتناسب و طبية الشارع.





وتشتمل المحطات الرئيسية الجديدة للأتوبيس على ساحة انتظار سيارات ركاب الخط المباشر الذين يرغبون في ترك سياراتهم (مقابل ثلاث جنيهات لاغير) وركوب الخط المباشر بحيث يتم تخصيص هذه الساحة حصريا لهؤلاء الركاب ورصيف للانتظار المؤقت للسيارات.





وتابع : " سيتم تزويد هذه المحطات بشاشات إلكترونية ذكية موضح بها توقيت مغادرة ووصول الأتوبيسات، وهي عبارة عن شاشات استرشادية ترصد توقيت الوصول والمغادرة بصورة أكثر دقة، كما أن تصميم كل محطة سيكون متماشيا مع طبيعة المكان ، وستكون كل محطات الأتوبيسات عبارة عن محطات متكاملة لتقديم أفضل خدمة للمواطنيين".



