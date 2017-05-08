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رياضة
مستند| مشاركة ستانلي مع الزمالك أمام كابس.. شرعية
الإثنين 08 مايو 2017 05:12 م
ستانلي في الزمالك
أخر الأخبار
ستانلي
علي المصري
نفى حمادة أنور، المدير الإداري لفريق الكرة القدم الأول بنادي الزمالك، غياب النيجيرى ستانلي أوهايتشي، مهاجم الفريق، عن مواجهة كابس يونايتد بطل زيمبابوي، المقرر إقامتها الجمعة المقبل، في افتتاح دور الـ 16 "المجموعات" بدوري أبطال إفريقيا.
وأكد أنور أن ستانلي حصل على إنذار واحد فقط، وسيلعب المباراة، مؤكدا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أرسل خطابين بالإنذارات الموجودة فى مواجهتي الزمالك، بدور الـ 32 بدوري الأبطال أمام رينجرز النيجيري، وكانت مباراة الذهاب دون إنذارات، بينما لقاء العودة حصل كل من طارق حامد، ومعروف يوسف، وستانلي على إنذار واحد لكل منهم.
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