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التعليم العالي : 47% من خريجي الجامعات يعملون خارج تخصصاتهم
الإثنين 08 مايو 2017 04:34 م
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66
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خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66
مدحت اسماعيل:
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث، إن 47% من خريجي الجامعات المصرية، يعملون فى وظائف لا تتوافق مع الشهادات التي حصلوا عليها ولا التختصص الذي تعلموه.
وأضاف عبدالغفار خلال كلمة في مؤتمر صحفي عقد اليوم :"لابد من تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني الصناعي باعتباره درجة ثانية، فى الوقت الذي أصبح فيه هذا التعليم مطلوب بشدة للعمل فى مؤسسات ومصانع القطاع الخاص".
وأشار إلى أنه اكتشف من خلال بيانات حصل عليها من وزارة الصناعة التجارة، أن صناعة الغزل والنسيج تعاني من نقص العمالة الماهرة والمدربة، مضيفاً " أنا سألت بعض الناس انتوا بتعملوا اية فى الأزمة دي، قالوا اننا بنجيب ناس خريجة جامعة وندربهم كام شهر ويشتغلوا".
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