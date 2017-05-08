9 تطبيقات لدمج ذوى الإعاقة تكنولوجيًا‎

تطبيقات إلكترونية جديدة للنساء

محمود جمال



تنشر "المال"، قائمة بأسماء أهم التكنولوجيات المساعدة التى طورها رواد الأعمال، خلال المرحلة الماضية، ضمن مسابقة تمكين لدمج ذوى الإعاقة تكنولوجياً، التى تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



1- تطبيق فلوسى على المحمول لقراءة النقود للأشخاص ذوى الإعاقة.

2- تطبيق قارئ الشاشة (متصفح كروم): ويسمح للأصم باختيار نص عربى أثناء تصفحه للإشارة، وترجمته إلى لغة إشارة بالفيديو.

3 - تطبيق لمساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية للتعرف على الكلام فى البيئة المحيطة بهم عن طريق تحويل الصوت إلى نص.

4 - تطبيق للتحكم فى الكرسى المتحرك من خلال بصمة الصوت.

5 - تطبيق لتدريب مرضى التوحد على مهارة التقليد.

6- تطبيق لإتاحة استخدام ماكينات الصراف الآلى للصم بلغة الإشارة.

7- تطبيق على الآندرويد "واتس آب ساين"، ولكنه مدعم بأدوات مساعدة تترجم الحوارات إلى لغة الإشارة بالفيديو.

8 - منظومة تعلم أساسيات الحاسب الآلى والإنترنت للمكفوفين وضعاف البصر.

9 - تطبيق "موبايل رامب" ويهدف إلى حصر وتلقى طلبات منحدرات بالشوارع المصرية لتسهيل تنقل ذوى الإعاقة بالكراسى المتحركة عن طريق خرائط.