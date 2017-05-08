الأطباء العرب يعلق عضوية أطباء مصر لتعديها على نظام الاتحاد

نقابة الأطباء

أحمد صبري:



قرر اتحاد الأطباء العرب ومقره القاهرة تعليق عضوية النقابة العامة لأطباء مصر بالاتحاد، وذلك بصفة مؤقتة لمخالفتها للنظام الأساسي للاتحاد ولائحته الداخلية.



وقال اتحاد الأطباء العرب، في بيان أصدره اليوم الإثنين، إنه تقرر وقف عضوية نقابة أطباء مصر باتحاد الأطباء العرب بصفة مؤقتة لمخالفتها للنظام الأساسين ولائحة الاتحاد الداخلية باستضافتها لدعوة من "يزعم زورا" أنه أمين عام الاتحاد، رغم إقرار أعضاء مجلس نقابتها ونقيبها العام في يناير 2015 بعدم مشروعية الاجتماع.



وقال الاتحاد في بيانه إن أمر تجميد العضوية يعرض على المجلس الأعلى للاتحاد المزمع انعقاده بعد 30 يوما من تاريخه وتدعى النقابة العامة لأطباء مصر لحضور الاجتماع.



وكان الدكتور أسامة عبد الحي عضو مجلس نقابة أطباء مصر قد دعا لاجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب في القاهرة 12 مايو المقبل، وهذه هى المره الثانية التى ينتحل فيها الدكتور أسامة عبد الحى، صفة الأمين العام ويدعو المجلس الأعلى للاتحاد للانعقاد، وهو الأمر الذى يضع نقابة أطباء مصر فى "خانة الاتهام لاستضافتها تلك الاجتماعات المشبوهة" مع أعضاء بالاتحاد ليس لهم حق التصويت ورغم أن هذه الدعوة تم رفضها من جميع الأعضاء الذين لهم حق التصويت لما فى ذلك من آثار قد تضر بسمعة الاتحاد كما يتم فيها انفاق أموال النقابة فى غير محلها.



وفي يناير 2015 صدر بياناً موقعاً من نقيب الأطباء وقتها الدكتور خيري عبد الدايم وأعضاء بمجلس النقابة أن ما صدر عن اجتماع، والخاص بدعوة عبد الحي حينها لأعضاء بالمجلس الأعلى للاتحاد، لا يحمل الصفة القانونية لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، وأن أغلب الحضور ليس لهم حق التصويت.



وقال البيان إننا نثمن جهود النقابة وندعمها لصالح وتطوير منظومة اتحاد الأطباء إلا أننا نتحفظ عن أي إجراء غير قانوني ونشعر بكثير من القلق حيال نقابة أطباء مصر، والتي هى أموال الأطباء على وسائل تفتقد للسند القانوني والتي قد يكون لها تبعات تستنزف من أموال النقابة فيما هو متوقع من نزاع قانوني.



يشار إلى أن المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب فى اجتماعه الأخير، والذى عقد بالسودان فى ديسمبر2016 قد اتخذ عدة قرارات بينها؛ تجديد الثقة للدكتور أسامة رسلان كأمين عام لاتحاد الأطباء العرب.



ويضم المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب فى عضويته 21 دولة منهم 16 دولة فقط تتمتع بحق التصويت كعضو عامل و5 دول كأعضاء مشاركين وليس لهم حق التصويت.