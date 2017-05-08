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اقتصاد وأسواق
السويدي: استقطاع 10% من الصناديق الخاصة لدعم البطاقات التموينية
الإثنين 08 مايو 2017 03:26 م
المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية
أخر الأخبار
المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية
عمر سالم وأحمد اللاهونى
قال المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس اتحاد الصناعات، إنه تقدم بقانون يهدف إلى استقطاع نحو 10% من الصناديق الخاصة وتوجيهها إلى صالح دعم البطاقات التموينية.
وأوضح السويدي، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أنه لا يوجد خلافات داخل مجلس النواب على العلاوة الاجتماعية، قائلا: "نسعى لتخفيف الأعباء على المواطنين".
اقتصاد وأسواق
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