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سيـــاســة
النواب يؤجل مناقشة قانون إهانة الرئيس لأجل غير مسمى
الإثنين 08 مايو 2017 03:22 م
الانتخابات البرلمانية
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الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز:
قررت اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة مشروع القانون الذي تقدم به اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق تهمة إهانة رئيس الجمهورية ورموز الدولة لأجل غير مسمى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من القوانين المحالة إليها لدراستها، ويتضمن مشروع القانون استبدال نصين جديدين بنصى المادتين 179 و184 من قانون العقوبات، لتصبح كالتالي:
المادة 179: "يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المادة 184: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أى رمز من رموز الدولة المصرية".
سيـــاســة
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