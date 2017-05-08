إعداد مشروع قانون جديد للمحاسبة ونظام لاختبار واعتماد المراجعين

وزارة المالية المصرية 2

مها أبوودن:



أكد السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، خلال كلمته فى ختام ملتقى التوامة المؤسسية بين مصر وإسبانيا لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة الذى نظمته وزارة المالية اليوم الإثنين، تحت رعاية عمرو الجارحى وزير المالية، اهتمام الوزارة بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بالاستفادة من الخبرة الأوروبية التى يتيحها اتفاق التوأمة المؤسسية المبرم بين مصر وإسبانيا فى هذا الإطار.



وأضاف القفاص أن الوزارة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الإشراف على المهنة تعمل بالتعاون والتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية؛ لوضع برنامج لتطوير الإطار القانونى لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية فى مصر بشكل يتواءم مع أفضل المعايير الدولية، وبالاستفادة بالخبرة الأوروبية التى يتيحها اتفاق التوأمة المبرم مع الجانب الإسبانى فى إطار برنامج المشاركة المصرية الأوروبية، مشيرا إلى مشروع القانون المقترح الذى تم إعداده والتوافق عليه خلال لقاءات الجانبين (المصرى – الإسبانى) لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث أكد الخبراء الإسبان أن إقرار هذا القانون المقترح ستصبح مصر متماشية مع أفضل ممارسات المراجعة فى العالم، وهذا القانون المقترح سيكون بديلا للقانون الحالى رقم 133 لسنة 1951 المعمول به منذ أكثر من 65 سنة.



وأضاف أن الوزارة تعمل أيضا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة على تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة عن المهنة ودعم التشاور فيما بينها فى كافة المحاور التى تخدم هذا التطوير بهدف دعم بنية الإشراف الحكومى فى هذا المجال.



وأضاف السفير بأن الجهود المشتركة بين الجانبين خلال الاجتماعات واللقاءات التى استمرت 27 شهرا أسفرت عن عدة محاور سوف تسهم بالتأكيد فى مزيد من تطوير أداء مهنة المحاسبة والمراجعة، ومن هذه المحاور المقترح الخاص بوضع نظام جديد للاختبارات الخاصة بالالتحاق بمهنة المحاسبة والمراجعة لضمان الكفاءة والمهنية العالية للمراجعين فى مصر، وكذلك المقترح الخاص بإنشاء جهة رقابية واحدة لجميع المراجعين، إضافة إلى أهمية التزام المراجعين ببرامج التدريب والاختبارات عن بعد والتنمية المهنية لضمان أعلى مستويات الجودة والمهارة لهم، كما تم التأكيد على أهمية وجود سجل رسمى موحد للمراجعين يتم تحديثه باستمرار، وفى متناول الجمهور العام وأيضا ضرورة استحداث نظام اتصالات وتكنولوجيا متكامل يربط بين الشركات والمراجعين والسلطة المنظمة والجمهور من خلال بوابة إلكترونية تفاعلية.



وأشاد الجانب الإسبانى ببرنامج التوأمة وتبادل ونقل الخبرات بين الجانبين، خاصة فى مجال المحاسبة والمراجعة، حيث تهدف التوأمة بين مصر وإسبانيا إلي الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر؛ لتعزيز الثقة في مزاولي هذه المهنة، وأكدوا أن برنامج التوأمة جزء من المشاركة بين دول الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، وأن تقديم المفوضية الأوروبية الدعم المالي اللازم لهذا المشروع يمثل نافذة للتعاون المستمر والمشترك بين البلدين.



وأوضح عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية اهتمام وزارة المالية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الإشراف علي مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث تضم لجنة القيد لسجل المحاسبين والمراجعين ضمن الهيكل التنظيمى لقطاع الحسابات والمديريات المالية.



وأكد أن هناك تعاونا بناء ومثمرا بين فريق العمل من الجانب الإسبانى وفريق عمل وزارة المالية من قطاع الحسابات والمديريات المالية الذين تابعوا تنفيذ هذا المشروع، حيث ضم فريق وزارة المالية دعاء فكري بيدق الخبير الاقتصادي بوحدة العلاقات الخارجية ومحمد إبراهيم منسق العمليات من قطاع الحسابات والمديريات المالية.