تروكولر: 41.6 مليون مكالمة لشركات التجارة الإلكترونية

تروكولر

المال - خاص



أطلق تطبيق تروكولر، مؤخرًا، تقرير "Truecaller Insights MENA"، عن الربع الأخير لعام 2016، يقدم فيه رؤية شاملة قائمة على البيانات عن قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ويضم التقرير بيانات تم تجميعها بدون تحديد هوية المستخدمين من خلال المكالمات الصادرة والواردة لشركات خدمات التجارة الإلكترونية، في مجموعة من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة من 1 أكتوبر 2016 إلى 31 ديسمبر 2016.



وخلال هذه الفترة، قام أصحاب الهواتف الذكية من مستخدمي تطبيق تروكولر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجراء أو تلقي أكثر من 41.6 مليون مكالمة من أو إلى شركات التجارة الإلكترونية.



وقال نامي زارينهالم، الشريك المؤسس ورئيس قطاع الاستراتيجيات لشركة تروكولر: "يُعد اعتماد أعمالنا على البيانات أحد أهم الخصائص التي تميزنا، فمنذ إطلاق التطبيق قمنا باكتشاف والتنبؤ باتجاهات هامة من خلال الإحصائيات التي نقوم بإجرائها داخل الشركة. ويهدف تقرير Truecaller Insights إلى توفير تقارير قائمة على البيانات لاستعراض اتجاهات السوق، ويتضمن التقرير رؤية شاملة لمجموعة من المهندسين، خبراء البيانات، وخبراء التسويق حيث قاموا بتقديم مجموعة من المقالات القائمة على البيانات بطريقة مثيرة للاهتمام وغنية بالمعلومات".



وأظهر تقرير Truecaller Insights MENA أنّ سوق التجارة الالكترونية تسيطر عليه عدد من الشركات المحلية مثل Souq، و Dubizzle/OLX، و Edaf3ly، وJumia. فأغلبية المكالمات تمت من وإلى هذه الشركات الأربعة: حيث استحوذت Souq على 60% من حجم المكالمات أي أكثر من ثلاثة أضعاف مكالمات الشركة التالية لها تقريباً، ثم جاءت شركة Edfa3ly كثاني أكبر شركة بنسبة 16% من المكالمات، ثم Dubizzle/OLX التي استحوذت على 15% من إجمالي المكالمات، وأخيراً Jumia بنسبة 6% من المكالمات، بينما أظهرت الشركات العالمية مثل Amazon وeBay تواجد أقل في المنطقة، حيث استحوذت Amazon على 2%، وeBay على 1% فقط.



وجاء في التقرير: "إذا نظرنا إلى حجم المكالمات الواردة مقارنة بحجم المكالمات الصادرة التي استلمها عملاء شركات التجارة الإلكترونية، سنجد أن عدد المكالمات المتعلقة بشركة Souq قد بلغ حوالي 25 مليون مكالمة في الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر، بنسبة متساوية تقريبا فيما يتعلق بالمكالمات الواردة والصادرة من الشركة، بينما استلم عملاء Edfa3ly عدد أكبر من المكالمات من الشركة مقارنة بالمكالمات الواردة منهم للشركة، حيث بلغ عدد المكالمات التي تلقاها العملاء 6.2 مليون مكالمة من إجمالي 6.8 مليون مكالمة، أما Dubizzle/OLX فقد قامت أيضاً بإجراء مكالمات أكثر لعملائها مقارنة بالمكالمات التي قام العملاء بإجرائها للشركة، حيث بلغ عدد المكالمات التي تلقاها العملاء من الشركة 4.2 مليون مكالمة من إجمالي 6.4 مليون مكالمة".



من ناحية أخرى، تستحوذ مصر على الحصة السوقية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم المكالمات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بنسبة 84.5%، بينما استحوذت الأردن والتي يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة على 10% تقريباً من إجمالي عدد المكالمات من أو إلى شركة التجارة الإلكترونية. وفي الحقيقة، إذا نظرنا إلى عدد المكالمات التي يجريها كل مستخدم لتطبيق تروكولر إلى شركات التجارة الإلكترونية؛ سنجد أن الأردن تقترب من الاستحواذ على المركز الثاني بعد مصر، بينما احتلت العراق المركز الثالث بنسبة 3.84% من حجم المكالمات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في المنطقة.



تم تجميع البيانات التي تضمنها تقرير Truecaller Insights MENA عن الربع الأخير لعام 2016 بطريقة مجهولة لا تحدد هوية المستخدمين من خلال المكالمات الواردة والصادرة إلى الشركات التي تقدم خدمات التجارة الإلكترونية في مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، والمغرب، والسعودية، وتركيا، وتونس، واليمن.



كما تم تصنيف البيانات الواردة من المستخدم للشركة (أو العكس) سواء إن كانت متعلقة بالشراء، أو الشكاوى، أو خدمة العملاء، أو التوصيل، إلى آخره. وتعتمد هذه الرؤية بشكل أساسي على البيانات الداخلية في تروكولر ولا تعكس الاستخدام الكامل لأي من الخدمات أو الدقة أو اكتمال هذه البيانات.