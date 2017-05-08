الصناعات: زيادة أسعار الطاقة مطروحة للنقاش بشكل مستمر

محمد السويدى

عمر سالم وأحمد اللاهونى



قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار الطاقة مطروحة للنقاش بشكل مستمر، وسبق أن عرضته الحكومة على الصناع منذ 3 سنوات، لكن لم يتحدد حتى الآن موعد تطبيق قرار الزيادة، للعام المالى الجديد.



وأضاف السويدي، خلال كلمته بإطلاق مبادرة "مصر تصنع" بمقر اتحاد الصناعات، اليوم الإثنين، أن الاتحاد فى تواصل مستمر مع الحكومة لحل أزمة الطاقة التى تواجهها مصانع الحديد، خاصة أنه من الصناعات التى تحتاج إلى دعم فى تخفيض سعر الغاز للقدرة على المنافسة فى السوق المحلية والخارجية.



وأكد رئيس اتحاد الصناعات، أن غالبية المصانع تشتغل بطاقة أكبر من العام الماضى، بعد مناقشات متواصلة مع وزارتى البترول والكهرباء، للحد من الأزمة.