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الأهلي يضخ 29.5 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الإثنين 08 مايو 2017 02:02 م
صندوق البنك الأهلى
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صندوق البنك الأهلى
حازم حجازى: 9 مليارات تمويلات القطاع في إطار المبادرة
أمنية إبراهيم وأحمد الدسوقي وهبة محمد
قال حازم حجازى، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إن المحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت ٢٩.٥ مليار جنيه، منها ٩ مليارات تندرج تحت المبادرة التى أطلقها البنك المركزي لدعم تمويل تلك المشروعات.
ولفت في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر السنوي التاسع للمعهد المصرفي بعنوان تعزيز الشمول المالي بالقطاع المصرفي، إلى أن اهتمام البنك بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنه يسهم بجزء كبير في الاقتصاد الوطني، كما أنه يعزز من تطبيق آليات الشمول المالي.
وأضاف أن مصرفه حرص على المشاركة في أسبوع الشمول المالي العربي عبر قيام فريق البنك بزيارة عدد كبير من المحافظات وفتح حسابات بنكية بدون مصروفات سنوية وتدشين محافظ هاتف محمول للمواطنين.
ولفت إلى أن عدد مستخدمي الهاتف المحمول بلغ ٨٠٠ ألف عميل حاليا، موضحا انه تم تدشين خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول للمصريين العاملين بالخارج.
وفضل عدم الإفصاح عن حجم التحويلات من الخارج لاسيما أنها مازالت متواضعة، خاصة أنه يتم استكمال شبكة الربط مع عدد من الدول بعد الانتهاء من ربط النظم الإلكترونية مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
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