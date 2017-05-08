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اقتصاد وأسواق
السويدي: إطلاق مبادرة مصر تصنع بداية من شهر رمضان
الإثنين 08 مايو 2017 01:52 م
اتحاد الصناعات
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اتحاد الصناعات
عمر سالم وأحمد اللاهوني:
قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إنه سيتم البدء فى تنفيذ مبادرة مصر تصنع بداية من شهر رمضان المقبل.
وأوضح السويدي خلال مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد، أن المبادرة ستكون لتعميق الصناعة المحلية وتستهدف عدة محاور، منها المساهمات فى تقليل العجز بالميدان التجارى، وتعميق وتطوير نسب التصنيع المحلي فى المنتجات المصرية.
وأكد أن المبادرة تهدف لخلق قاعدة صناعية مصرية قادرة على التصدير للخارج، وخلق لغة الحوار ووسيلة تواصل بين المصنعين بداية من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وتداول الخبرات من خلال البحث والتطوير، ورفع كفاءة المصنع المصري.
اقتصاد وأسواق
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