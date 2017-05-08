مميش للعاملين باقتصادية قناة السويس: أنتم أمل مصر

الفريق مهاب مميش

نادية صابر وأماني العزازي:



قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال لقائه الأول بالعاملين بالمنطقة الاقتصادية، إن الشعب المصري يعول على العاملين كثيراً في نهضة المنطقة، كما تضع القيادة السياسية أملها في تنمية المنطقة بالنجاحات التي تتحقق على أيادي العاملين بها سواء بالمناطق الاقتصادية وكذلك الموانئ التابعة، مشيراً إلى ضرورة بذل قصارى الجهد في سبيل الوصول بالمنطقة لمصاف المناطق الاقتصادية العالمية.



وأضاف مميش أن هناك متابعة مستمرة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنطقة الاقتصادية، مؤكدا أنها أولى اهتماماته للسباق مع الزمن في الانتهاء من المشروعات وإقامة المناطق الصناعية قبل 30 يونيو 2018.



وأشار إلى أنه على دراية كبيرة بجميع تفاصيل المنطقة ومايتبعها من دراسات وخطط تتم على أرض الواقع، منذ نشأتها؛ إذ إنه شارك منذ البداية في اختيار إحدى الشركات لوضع المخطط العام للمنطقة، مؤكدا أن العمل بالمنطقة لن يبدأ من الصفر بل سيتم استكمال مسيرتها التنموية، وتنفيذ المشروعات الموجودة بالفعل، مشيرا إلى الانتهاء من توقيع التسوية النهائية لشركة سونكر والتي تم استكمالها مع فريق العمل بالمنطقة والتي استمرت مفاوضاتها قرب الـ8 شهور، وهذا يدل على استمرار السير في تنفيذ المشروعات والمفاوضات بشكل أسرع.



وعن استفسار أحد العاملين بالمنطقة بشأن استمرارية العمل والمتابعة، أكد رئيس المنطقة الاقتصادية أن هناك اهتماما كبيرا بالكوادر البشرية لأنهم هم العامل الأكبر في نجاح أي مؤسسة، وأضاف مميش أن المنطقة تتمتع بمزايا لا تتمتع بها منطقة أخرى في العالم، موضحاً أن قناة السويس المجرى الملاحي يضيف كثيراً للمنطقة الاقتصادية بالإضافة إلى الست موانئ.



وقال مميش إن من ضمن أولوياته خلال مدة رئاسته للمنطقة هي توفير فرص عمل للشباب المصري وتأهيل وتدريب عدد كبير منهم لتضيف ميزة للمنطقة، مؤكدا الخوض جدياً في حل جميع المشكلات التي تواجه المنطقة وتعرقل تنفيذ خطتها في إقامة مشروعات وخدمات تساهم في الناتج القومي لمصر وتساعد على زيادة حصة مصر من التجارة العالمية.



وعن أهمية التواصل مع الوزارات والهيئات الحكومية أكد أنه سيكون هناك تطور ملحوظ في التنسيق وتحديد الأولويات والمهام في التعامل مع هذه المؤسسات، ونعلم أن جميع الوزارات لديها ملفاتها التي تعمل على تنفيذها لكن على الجميع مساندة المنطقة الاقتصادية للنهوض بالدولة.



وفي نهاية اللقاء أعرب الفريق مميش عن خالص شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ثقته الغالية في توليه رئاسة المنطقة بجانب هيئة قناة السويس، كما وجه التحية والتقدير للدكتور أحمد درويش على جهده المشكور خلال فترة رئاسته للمنطقة وحجم الأعمال التي نجح في ترتيبها وإنجازها.