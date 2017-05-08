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رئيس الوزراء: قانون موحد لضمان حقوق ذوى الإعاقة
الإثنين 08 مايو 2017 01:27 م
شريف إسماعيل 9
أخر الأخبار
شريف إسماعيل 9
محمود جمال
توجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برسالة إلي ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن منهم العديد من المتفوقين رياضيا والمبدعين في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية.
وقال إسماعيل إن الحكومة تعمل جاهدة علي إصدار قانون موحد لذوي الإعاقة ودمجهم مجتمعيا، إعمالا لمبادئ دستور ٢٠١٤، والذي يؤكد أحقية جميع فئات المجتمع في التعليم والرعاية.
وأضاف أن الحكومة بدأت مبكرا التجهيز لتكليف الرئيس السيسي بإعلان ٢٠١٨ عاما للمعاقين، من خلال تضافر جهود مختلف المنظمات المعنية بالشأن، موضحا أن المؤتمر والمعرض الدولي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو فرصة جيدة للاستماع إلي مطالب أصحاب الإعاقات الخاصة سنويا والتقرب منهم.
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