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بنـــوك
الأهلي يتبرع بـ1.7 مليار جنيه لبرامج المسئولية المجتمعية
الإثنين 08 مايو 2017 01:24 م
البنك الأهلى المصرى
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البنك الأهلى المصرى
دعاء محمود
قالت نيرمين شهاب الدين، رئيس قطاع التسويق بالبنك الأهلي المصري، إن البنك قدم تبرعات بمليار و750 مليون جنيه، لبرامج المسئولية المجتمعية في قطاعات الصحة والتعليم ومواجهة الفقر، وذلك على مستوى الجمهورية.
وأضافت شهاب الدين، خلال فعاليات الملتقي السنوي الثالث للمسئولية المجتمعية، أن تلك التبرعات تؤثر بشكل إيجابي ومباشر علي حياة المواطنين، لافتة إلى أنه تم التبرع بمبلغ 750 مليون جنيه لمستشفى الأزهر وبهية وأيادي للأورام ومستشفيات أسيوط وأسوان الجامعي، أما في قطاع التعليم فالبنك تبرع بـ 500 مليون جنيه.
وتابعت أن هناك مشروع متكامل لتطوير 17 قرية، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لعلاج فيروس سي، متابعة أن البنك قدم تبرعات لفك كرب الغارمين بنحو 37 مليون جنيه، موزعة ما بين 55% للوجه القبلي، و45% للوجه البحري.
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البنك الأهلى
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