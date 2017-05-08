60 مليون جنيه أرباح العربية للأسمنت بالربع الأول

العربية للأسمنت

رجب عزالدين



أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة العربية للأسمنت، ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 74%، خلال الثلاثة أشهر المنتهية مارس 2017.



وسجلت الشركة صافى ربح قدره 59.7 مليون جنيه، خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنحو 34.1 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2015.



وسجلت الشركة صافى ربح مستقل قدره 59 مليون جنيه، خلال نفس الفترة، مقارنة بنحو 33.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.



وتراجعت أرباح الشركة المجمعة في 2016 إلى 245.02 مليون جنيه، بتراجع 11.6%، مقابل أرباح 277.2 مليون جنيه في 2015.



واقترح مجلس الإدارة توزيع 200.7 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح 2016، بواقع 0.53 جنيه لكل سهم.