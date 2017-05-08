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بورصة وشركات
تباين تعاملات المسئولين على أسهم شركاتهم بالبورصة
الإثنين 08 مايو 2017 12:25 م
البورصة 3
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البورصة 3
مصطفى طلعت
تباينت تعاملات المساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة، خلال جلسة تداول -أمس الأحد- التى اقتصرت على 7 أسهم، اتجه منها 3 نحو الشراء، و4 شركات فضلت البيع.
وضمت قائمة الشركات التي اتجهت نحو الشراء، كل من شركة مطاحن مصر الوسطي، وقام مساهم رئيسي بشراء 4330 سهمًا، في حين اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – إيكون 750 ألف سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركة "بى اى جى" للتجارة والاستثمار 25000 سهم.
وعلى صعيد العمليات البيعة، قامت مجموعة مرتبطة ببنك فيصل الإسلامي، ببيع 5000 سهم، وأخرى أيضاً ببيع 3750 سهمًا، في حين باع مجلس إدارة شركة جينيال تورز 216501 سهم، وبالمثل قام مساهم رئيسي بشركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات ببيع 86007 أسهم.
يذكر أن مؤشرات البورصة قد إختتمت تعاملات جلسة، أمس الأحد، على صعود طفيف لمؤشراتها باستثناء المؤشر الرئيسى egx30، الذي هبط بنسبة ضئيلة 0.14% مسجلا 12692 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.95% ليصل إلى 597 نقطة، كما صعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.69 % عند مستوى 1369 نقطة.
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