محافظ مطروح: تكثيف الجهود لإزالة مياه الأمطار

معتز محمودتشهد محافظة مطروح منذ أمس الأربعاء، هطول أمطار غزيرة مع موجة من الطقس البارد وغير المستقر على جميع أنحاء المحافظة.وأكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنه يتم التعامل المكثف من كل الجهات المعنية بمجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، حيث يتم سحب الأمطار طوال ليلة أم

معتز محمود

تشهد محافظة مطروح منذ أمس الأربعاء، هطول أمطار غزيرة مع موجة من الطقس البارد وغير المستقر على جميع أنحاء المحافظة.

وأكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنه يتم التعامل المكثف من كل الجهات المعنية بمجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، حيث يتم سحب الأمطار طوال ليلة أمس من جميع أماكن تجمعها بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بمركز الأزمات بديوان عام المحافظة مع فرحة الأهالى بالأمطار الغزيرة، خاصة المزارعين لرى زراعتهم والثروة الحيوانية.

وأضاف أبو زيد فى بيان أصدره اليوم أنه تمت متابعة مخرات السيول التى تم تطهيرها مع بداية موسم الشتاء خاصة على الطريق الدولى والشوارع الداخلية بمدن المحافظة الثمانية.

وتابع: تم رفع حالة الاستعداد القصوى وتجهيز المعدات والسيارات بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بجميع الأنحاء بأماكن تجمعات المياه المحددة مسبقا داخل المدن أو على الطرق السريعة لمنع وقوع اى حوادث، مع التوجيه لقطاع الكهرباء بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية بفصل التيار الكهربائي عن مناطق تجمع الأمطار لعدم حدوث خطر على حياة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تحديد 73 منطقة، بنطاق المحافظة المحتمل وقوع السيول بها ” منها 19 موقعا بمدينة السلوم وبطريق مطروح السلوم – و2 بمنطقة سيوة- و52 بمدينة مرسى مطروح وبطريق مطروح اسكندرية” لأماكن تجمع الأمطار بالمدن والطرق السريعة، للتعامل معها فور سقوط وتجمع مياه الأمطار والتنسيق المباشر مع إدارة المرور المركزى وتأمين الطرق استعدادا لمواجهه السيول مع إنشاء مخرات لمياه الأمطار لتصب فى البحر، كما تم تطهير مخرات السيول بالمناطق المختلفة التى تشهد أمطارا غزيرة والأكثر عرضة لخطر السيول، مثل السلوم وبراني، والعلمين، وسيدى عبد الرحمن.

ولفت إلى أنه لم تحدث أى مشكلات فى التعامل مع مياه الأمطار خلال العامين الماضيين حيث يتم التعامل الفورى معها فور سقوطها.

وأضاف أنه تم دعم المحافظة أيضا بأحدث سيارة مجهزة لنزح وسحب المياه المتراكمة والسيول بطاقة سحب 1350 م3 فى الساعة وبتكلفة 6,544 مليون جنيه، كأحدث معدة على مستوى محافظات الجمهورية للاستعانة بها فى مواجهة اى طوارئ، خاصة أنها لها القدرة على طرد المياه لمسافة 600 م، ومزودة بخرطوم سحب قطر 12 بوصة مع وجود مصفاة لمنع سحب الأجسام الصلبة، كما أنها مزودة بونش لرفع وتحميل طلمبات السحب وبمولد كهرباء لإنارة المناطق البعيدة عن الكهرباء وسحب تجمع المياه منها ليلًا.