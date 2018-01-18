عامر: مصر سددت 40 مليار دولار التزامات خارجية في عامين

خالد بدر الدين





أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي اليوم الخميس إن بلاده سددت التزامات خارجية بأكثر من 40 مليار دولار في عامين ولكنه لم يذكر تفاصيل عن هيكل تلك الالتزامات .





وقال عامر في كلمة خلال مؤتمر ”حكاية وطن“، الذي يسعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خلاله لإظهار ما حققه للبلاد في الأربع سنوات الماضية من مشروعات والموقف النقدي والمالي لبلاده، إن مصر ”استهلكت“ 500 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية ولم يكشف عن أوجه انفاق تلك المبالغ .



وأضاف محافظ المركزي أن بلاده “تلقت مساعدات من الخارج بقيمة 30 مليار دولار ساعدت الاقتصاد المصري… بجانب 4 مليارات دولار في 2016 بينما خرج من مصر استثمارات أجنبية قيمتها حوالي 20 مليار دولار في 2011 و2012 .





وذكرت وكالة رويترز أن الاقتصاد المصري يسعى للتعافي منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها توترات عنيفة أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين، وهما المصدران الرئيسيان للعملة الصعبة .





وقال عامر إن بلاده وفرت 120 مليار دولار خلال العامين الماضيين للاستيراد… وسددت التزامات خارجية بأكثر من 40 مليار دولار خلال عامين … ووفرت 25 مليار دولار لاستيراد الوقود والسلع التموينية خلال عامين “.





وأضاف عامر إن بلاده ”جذبت أكثر من 95 مليار دولار من النقد الأجنبي في عام واحد… كما جذبت استثمارات أجنبية بنحو 20 مليار دولار في 8 أشهر فقط “.





ومما ساعد أيضا في اجتذاب المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في حوالي عشرة أشهر حتى يوليو 2017 .





ولكن ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017 من 46.067 مليار دولار في يونيو 2014 بينما قفز الدين المحلي إلى 3.16 تريليون جنيه من 1.8 تريليون جنيه وفقا لبيانات البنك المركزي .





وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية .





