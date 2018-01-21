عاكف المغربى: بنك مصر يسعى لاحتجاز أرباح 2017

❏ زيادة رأس المال غير واردة.. و%14 معدل «الكفاية» ❏ افتتاح مكتب تمثيل كينيا خلال النصف الأول ❏ التخارج من 6 شركات بقيمة مليار جنيه قبل نهاية يونيو ❏ إطلاق منتجين للشمول المالى فى الربع الأول من 2018 ❏ 8 مليارات محفظة «SMEs» بنهاية ديسمبر ونستهدف وصولها إلى 11 مليارا ❏

❏ زيادة رأس المال غير واردة.. و%14 معدل «الكفاية»

❏ افتتاح مكتب تمثيل كينيا خلال النصف الأول

❏ التخارج من 6 شركات بقيمة مليار جنيه قبل نهاية يونيو

❏ إطلاق منتجين للشمول المالى فى الربع الأول من 2018

❏ 8 مليارات محفظة «SMEs» بنهاية ديسمبر ونستهدف وصولها إلى 11 مليارا

❏ 650 ملياراً حجم الودائع و220 ملياراً إجمالى القروض بنهاية يونيو المقبل

❏ رفع محفظة المعاملات الإسلامية إلى 7 مليارات وإضافة 20 فرعاً جديداً

❏ الاحتفاظ بنسبة %51 من أسهم بنك القاهرة عند طرحه بالبورصة

محمد سالم – سيد بدر

يعتزم بنك مصر احتجاز أرباح العام المالى الماضى 16 20/2017 لتدعيم القاعدة الرأسمالية، ومعدلات كفاية رأس المال، وخدمة أهدافه التوسعية محليا وعالميا.

ويبلغ رأسمال بنك مصر المصدر والمدفوع نحو 15 مليار جنيه، ورأس المال المصرح به نحو 30 مليارا، وحقق ثانى أكبر البنوك الحكومية %82 نموًا فى المركز المالى بنهاية يونيو الماضى، ليسجل نحو 786 مليار جنيه، بنهاية (2016/2017) مقابل 430 مليار جنيه بنهاية (2015/2016).

وقال عاكف المغربى، نائب رئيس البنك – فى حوار مع «المال» – إن مصرفه لا يعتزم طلب زيادة رأسماله خلال الجمعية العمومية المرتقبة، مشيرا إلى أنه يستهدف احتجاز الأرباح لدعم حقوق الملكية ومعدلات كفاية رأس المال البالغة %14 ومواصلة خطته التوسعية، لافتًا إلى أن البنك يجرى توزيعات أرباح بنسبة بسيطة كل عام.

كان بنك مصر قد نفذ آخر زيادة على رأس المال المدفوع فى مارس 2015 بقيمة 3.6 مليار جنيه، ليصل إلى 15 مليارا، مقابل 11.4 مليار، وتسجل حقوق الملكية لدى المصرف الحكومى 26.5 مليار جنيه، موزعة بواقع 15 مليارا لقيمة رأس المال المدفوع و6 مليارات احتياطيات و5.5 مليار أرباحا محتجزة، حسب قوائم نتائج الأعمال عن العام المالى (2015-2016 ) المنشورة على موقعه الإلكترونى.

ورفض «المغربى» الإفصاح عن حجم أرباح بنك مصر بنهاية يونيو الماضى، قبل اعتمادها من الجمعية العمومية، مؤكدًا أن البنك حقق معدلات نمو جيدة على مستوى الأرباح.

وسجلت أرباح البنك عن العام المالى (2016) 10.2 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2016، بينما بلغ صافى الربح نحو 5.5 مليارات جنيه .

وأشار إلى أن مصرفه يستهدف التوسع على المستويين الدولى والإقليمى، تزامنًا

مع انتعاش العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وعدد من البلدان، موضحا أنه بعد افتتاح مكتب تمثيلى للبنك فى روسيا، يعتزم البنك التوجه للسوق الإيطالية فى ظل ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين ليتراوح بين 3-5 مليارات يورو.

وتابع: «بالتواجد فى إيطاليا ستكون البنوك المصرية تغطى الدول الأوروبية الكبرى، فبنك مصر يمتلك نسبة كبيرة من بنك مصر أوروبا بألمانيا، ويتواجد بفرع فى فرنسا، والبنك الأهلى يتواجد فى بريطانيا لخدمة العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى» .

وتزامن افتتاح بنك مصر، مكتبه التمثيلى بموسكو مع إطلاق مصر وروسيا مشروعات كبرى على مستوى الطاقة النووية، وتقوم الشركات الروسية بتنفيذ أول محطة نووية مصرية بالضبعة، وتربط البلدين علاقات تجارية قوية، ومن المتوقع أن تعود السياحة بين الجانبين قريبا، علاوة على ذلك يشارك منتخبنا الوطنى لكرة القدم فى كأس العالم المقبل فى روسيا، وهو ما يتيح للبنوك فرص إطلاق برامج تمويل للعملاء الراغبين فى مشاهدة مباريات المنتخب .

وأوضح «المغربى» أن مصرفه يرى فرصا كبيرة للنمو ونشاط العلاقات الاقتصادية بين مصر وقارة أفريقيا، ولذلك فإنه يعمل فى الوقت الحالى على إنهاء إجراءات المكتب التمثيلى للبنك فى كينيا، على أن يتم الافتتاح فى النصف الأول من العام الجارى، كما يستهدف التواجد فى دول أخرى بالقارة السمراء مثل كوت ديفوار والسنغال وجنوب أفريقيا.

وبشأن توجهات البنك للتواجد فى دول خليجية، بخلاف الإمارات، أكد «المغربى» أن فرع بنك مصر بالإمارات يغطى كل منطقة الخليج وبالتالى فلا حاجة للتوسع أكثر فى هذه المنطقة حاليا .

وعلى المستوى المحلى، قال إن مصرفه مستمر فى الخطة التوسعية الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعدما نجح فى زيادة محفظته الائتمانية من 2.7 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2016 إلى نحو 8 مليارات بنهاية ديسمبر الماضى، وهو ما يتيح له رفع المستهدفات بنهاية العام المالى الجارى إلى 11 مليارا، كاشفا عن حصول البنك على 3 جوائز العام الماضى حول النمو الأسرع بمحفظة الـ «SMEs».

و أوضح أن %80 من المحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تدخل ضمن نسبة الـ%20 المقررة من البنك المركزى، لافتًا إلى أن محفظة التمويلات متناهية الصغر وصلت إلى 2.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، ونستهدف زيادتها لنحو 2.5 مليار .

وأطلق «المركزى» مبادرة مطلع 2016 تتيح إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة %5 ويستهدف من خلالها ضخ 200 مليار جنيه، للقطاع خلال 4 سنوات تنتهى عام 2020.

وأشار «المغربى» إلى أن محفظة القروض الإجمالية لمصرفه، ارتفعت إلى 190 مليار جنيه بنهاية 2017، مقابل 178 مليارا بنهاية يونيو من العام ذاته، و127 مليارا فى يونيو 2016، ونستهدف زيادتها لنحو 220 مليارا بنهاية العام المالى الجارى، لافتا إلى أن معدلات السحب من القروض التى تمت الموافقة عليها بلغت نحو %80.

وشارك المصرف الحكومى فى تدبير عدد من القروض الضخمة، منها تمويل بقيمة 37 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة لكهرباء – مصر، و600 مليون دولار لصالح هيئة قناة السويس.

وكشف «المغربى» أن مصرفه يستهدف رفع محفظة قروض التجزئة المصرفية إلى 25 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، مقابل 22 مليارا خلال ديسمبر الماضى.

و قال إن البنك يعمل على الانتهاء من الإنترنت البنكى، بالإضافة للعمل بالتوازى، على ما يطلق عليه «Omnichannel» وهو نموذج أعمال لتحسين خدمات المستهلك يتضمن قنوات تفاعلية.

و أضاف أنه سيتم خلال الربع الأول من العام الجارى، إطلاق منتج «إم فيزا» ومنتجين آخرين للشمول المالى على جانب الإيداع، ونجهز لمنتج جديد من نوعه فى مجال تمويل التجار .

وعلى صعيد التمويل الإسلامى، أشار إلى أن محفظة قروض المعاملات الإسلامية بلغت نحو 6 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 1.5 مليار بنهاية يونيو 2016، ومن المستهدف وصولها لنحو 7 مليارات بنهاية يونيو المقبل .

وأوضح أن محفظة تمويلات السياحة تقل عن 5 مليارات جنيه، وطبق البنك تعليمات «المركزى» بتأجيل الأقساط، بينما لم تتقدم فنادق للحصول على تمويلات ضمن مبادرة تجديد المنشآت الفندقية .

و أضاف أن محفظة الودائع تبلغ نحو 580 مليار جنيه، منها 240 مليارا مدخرات عبر الشهادات مرتفعة العائد بواقع 180 مليارا من شهادات الـ%20 و60 مليارا من شهادات الـ%16، ومن المستهدف وصولها لنحو 650 مليارا بنهاية يونيو المقبل.

وأكد أن توظيف القروض للودائع سجل حاليًا نحو %32 وهى نسبة منخفضة قياسا لحجم البنك والقطاع المصرفى، مشيرًا إلى أن البنك كان يسير بشكل جيد لرفع نسب التوظيف، ثم تراجعت عقب إقرار الشهادات مرتفعة العائد والتى وفرت للبنك ودائع ضخمة .

وتوقع «المغربى» أن يتم خفض الفائدة على الشهادات التى تمنح عائدا %20 وتغيير أجلها الزمنى، وذلك بمجرد تحرك «المركزى» لخفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذى يراه «قريبا»، خاصة بعد تقلص معدلات التضخم وتسجيلها نسبة سالبة لأول مرة منذ 2015 .

وشدد على أن مصرفه حريص على التوسع فى منطقة قناة السويس من خلال افتتاح فروع هناك، ويجرى مباحثات مع عدد من الشركات التى تعتزم ضخ استثمارات بمنطقة قناة السويس لتوفير تمويلات، لكنها فى مرحلة المباحثات الأولية، علاوة على ذلك فإن البنك منفتح للدخول فى شراكات مع هؤلاء المستثمرين.

وكان بنك مصر، قد ناقش مع الجانب الروسى الدخول فى شراكات بمشروعات استثمارية فى مصر، وقال «المغربى» إن المباحثات لاتزال مستمرة ولم يتم الاتفاق على تمويل مشروعات بعينها، كما تلقى البنك عددا من مشروعات وزارة الإنتاج الحربى، لبحث تمويل بعضها أو الدخول فى شراكات.

و كشف عن حصول البنك على موقع بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال مساحة مبان إدارية تقدر بـ33 ألف متر مربع، ويستهدف افتتاح عدد من الفروع هناك، مشيرا إلى أن البنك يمتلك 16 ألف موظف، ما يتيح له نقل إدارات للعاصمة للتواجد فى الحى المالى.

يشار إلى أن محافظ البنك المركزى المصرى، كان قد وجه البنوك بضرورة التواجد فى العاصمة الجديدة، والمساهمة فى بناء الحى المالى بالمنطقة.

ولفت «المغربى» إلى أن البنك يستهدف الحصول على قرض خارجى بقيمة 500 مليون دولار خلال العام المالى الجارى، من أحد البنوك العالمية، بخلاف الشريحة الثانية من قرض بنك الاستثمار الأوروبى والمقدرة بـ250 مليون دولار، كاشفا عن توقع مذكرة تفاهم مع بنك التنمية الصينى لاقتراض 500 مليون دولار، لكنه لم يوقع بعد على العقود النهائية.

وحول خطة البنك لإعادة هيكلة استثماراته، قال «المغربى» إن البنك يستهدف التخارج من 6 شركات خلال العام المالى الجارى بالقطاع المالى والصناعى وخدمات الدفع بعائد متوقع مليار جنيه، موضحًا أن بعض هذه الشركات سيتم التخارج منها بشكل كامل والبعض الآخر سيتم التخارج بشكل تدريجى إذا كانت مطروحة فى البورصة.

و أوضح أن الشركات الستة تأتى خلافا لبنك القاهرة الذى سيتم طرحه فى البورصة خلال العام الجارى، على أن يحتفظ بنك مصر بنسبة حاكمة لا تقل عن %51، مؤكدًا أن التخارج الكلى من بنك القاهرة غير مطروح.

وأشار إلى أنه لا جديد حول المرحلة الأخيرة من التسوية مع شركات قطاع الأعمال العام فى ظل طول فترة الإجراءات وتسجيل قطع الأراضى الذى يستهلك وقتًا وهو ما قد يؤخر التسوية لسنوات.

ويمتلك بنك مصر محفظة أراضٍ آلت إليه نتيجة تسويات جزء منها بالشراكة مع البنك الأهلى المصرى، وأكد «المغربى» أن البنك لديه خطة واضحة لطرح هذه الأراضى فى مزادات بتوقيتات زمنية للتخارج منها خلال عامين أو ثلاثة على الأكثر، موضحًا أن نجاح البيع يتوقف على ظروف السوق والأسعار التى يتم التوصل إليها .

وأضاف أن البنك يستهدف الانتهاء من تطوير كل الفروع بنهاية العام المالى الجارى، بعد تطوير 30 فرعا العام الماضى، ويتبقى 20 سيتم تطويرها قبل نهاية يونيو المقبل، لافتًا إلى امتلاك مصرفه لـ 611 فرعا، ومن المستهدف زيادتها إلى 875 بنهاية 2022، ويمتلك 31 فرعا للمعاملات الإسلامية، وتتضمن خطة زيادة الانتشار افتتاح 20 فرعا إسلاميا جديدا .