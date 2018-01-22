برلماني: السيسي أول رئيس يقدم كشف حساب لشعبه

ياسمين فوازأكد النائب محمد مصطفى السلاب أن مصر شهدت هذه الايام حدثاً تاريخياً غير مسبوق، حيث وقف الرئيس السيسي أمام الشعب ليقدم له كشف حساب عما تم إنجازه خلال سنوات رئاسته. وقال مسئول الشباب بائتلاف دعم مصر في تصريح بعد انتهاء فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" إن آلاف الشباب من أبناء مصر شارك

ياسمين فواز

أكد النائب محمد مصطفى السلاب أن مصر شهدت هذه الايام حدثاً تاريخياً غير مسبوق، حيث وقف الرئيس السيسي أمام الشعب ليقدم له كشف حساب عما تم إنجازه خلال سنوات رئاسته.



وقال مسئول الشباب بائتلاف دعم مصر في تصريح بعد انتهاء فعاليات مؤتمر “حكاية وطن” إن آلاف الشباب من أبناء مصر شاركوا في مبادرة “اسأل الرئيس” التي فتح فيها رئيس الدولة صدره لاستقبال أسئلة الشباب حول كل القضايا الوطنية وآفاق المستقبل.

وأوضح السلاب أن الرئيس السيسي دشن في مؤتمر حكاية وطن ظاهرة غير مسبوقة في العمل السياسي وهي المصارحة الكاملة مع الشعب بإعلان كل الحقائق وشرح طبيعة المشكلات والظروف التي تمر بها البلاد، وذلك من خلال الإيمان المطلق للرئيس بأن الشعب من حقه أن يعرف وهو صاحب المصلحة والسند والقوة الحقيقية للقيادة السياسية في مواجهة التحديات.

ونوه السلاب بما جاء في خطاب الرئيس من ان شباب مصر هم القوة الدافعة لقطار التنمية، وانهم الهدف الاول لآلاف المشروعات، حيث تراجعت نسبة البطالة لاول مرة في مصر لاقل من ٥ %، علاوة على تهيئتهم لحمل أمانة القيادة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمحليات وكل مجالات العمل الوطني.



وقال النائب إن كلمة الرئيس السيسي وردوده على اسئلة الشباب سوف تكون برنامج العمل الوطني لمشروعات البرلمان وللحكومة في المرحلة القادمة، كما أنها ستكون ورقة العمل لمناقشات الشباب ومشروعاتهم بعد جلسات المؤتمر.