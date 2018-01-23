النقد الدولى: تراجع العجز التجارى لمصر بنهاية العام المالى الجارى

سمر السيد وهاجر عمران:توقع صندوق النقد الدولى انخفاض عجز الميزان التجارى لمصر بنهاية العام المالى الجارى 2017/2018 ليسجل نحو 33.9 مليار دولار مقابل 35.3 مليار تنبأ بها فى وثائق المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المعلنة سبتمبر الماضى.وأضاف الصندوق ف

سمر السيد وهاجر عمران:

توقع صندوق النقد الدولى انخفاض عجز الميزان التجارى لمصر بنهاية العام المالى الجارى 2017/2018 ليسجل نحو 33.9 مليار دولار مقابل 35.3 مليار تنبأ بها فى وثائق المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المعلنة سبتمبر الماضى.

وأضاف الصندوق فى تقرير الخبراء ضمن وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، أن العجز التجارى المتوقع بنهاية العام المالى المقبل سيسجل نحو 35.3 مليار دولار مقابل تقديراته فى وثائق المراجعة الأولى المقدرة بنحو 36.9 مليار

وذكر أن العجز التجارى فى العام المالى 2019/2020 سيسجل نحو 37.1 مليار دولار ترتفع إلى 40.2 مليار فى 2020/2021 ثم 43.7 مليار بنهاية العام المالى 2021/2022.

وأوضح الصندوق أن حجم صادرات السلع سينخفض بنهاية العام المالى الجارى ليسجل نحو 23.2 مليار دولار، مقابل 24.5 مليار تنبأ بها سابقاً، غير أن الصادرات ستشهد قفزة فى العام المالى المقبل لتصل إلى 26.2 مليار مقابل 25.5 مليار سابقة.

وعلى صعيد واردات السلع، فقد تضمنت توقعات الصندوق تراجعها إلى 57.1 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى، مقابل 59.8 مليار دولار تنبأ بها سابقاً، بينما ستسجل نحو 61.4 مليار فى العام المالى المقبل مقابل 62.4 مليار دولار سابق.