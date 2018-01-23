المنصور تستهدف %25 حصة لأوبل وشيفروليه

4 طرازات جديدة.. و%15 نموًا متوقعاً خلال 2018كتب ـ أحمد عوض:أكد لطفى منصور، رئيس قطاع المبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع والصيانة، بالمنصور للسيارات، إن استراتيجية الشركة تسير فى اتجاة تعظيم الحصة السوقية بين 23 و%25 خلال العام، لا سيما فى حصة أوبل وشيفورليه.وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد ال

4 طرازات جديدة.. و%15 نموًا متوقعاً خلال 2018





كتب ـ أحمد عوض:

أكد لطفى منصور، رئيس قطاع المبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع والصيانة، بالمنصور للسيارات، إن استراتيجية الشركة تسير فى اتجاة تعظيم الحصة السوقية بين 23 و%25 خلال العام، لا سيما فى حصة أوبل وشيفورليه.

وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد المبيعات الإجمالية للسيارات نمواً بنسبة تصل إلى %15 خلال العام الحالى، موضحا أن التحدى اﻷكبر يكمن فى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع حجم تكلفة تمويل الاستيراد.

وأكد أن سوق السيارات واجهه تحديات واضطرابات خلال الآونة الماضية؛ ما تسبب فى انخفاض حجم مبيعاته لتصل إلى 135 ألف سيارة خلال العام الماضى، مشيرا إلى أن الشركات العاملة على تصنيع السيارات اﻷقل تضرراً من ظاهرة ارتفاع اﻷسعار؛ لحصولهم على حوافز مشجعة للتصنيع من خلال منح البنوك تمويلاً بأسعار منخفضة.

وأضاف أن المنصور تراهن على التركيز فى قطاع خدمات ما بعد البيع، والصيانة، دون النظر عن بيع السيارات، كاشفا عن أن الشركة بصدد افتتاح مراكز الخدمة فى مدن القاهرة والإسكندية خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن المنصور تعتزم طرح 4 طرازات جديدة لسيارات «سيدان وsuv» من علامة أوبل وشيفروليه خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن إستراتيجية الشركة تسير فى اتجاة تعظيم الحصة السوقية بين 23 و%25 خلال 2018.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»؛ تمكنت شركة المنصور من بيع 30 ألفا و461 سيارة، خلال الأشهر 11 اﻷولى من 2017، بواقع 26 ألفا و138 وحدة من «شيفروليه» بحصة سوقية قدرها %21.4، وسجلت بيع 4323 من «أوبل» بحصة %3.6.

أما عن خطط المنصور لوكالة «بيجو»، أشار إلى أن التحالف الجديد للمنصور وسكوب بصدد الانتهاء من إعداد الدراسات النهائية للاستثمار فى شبكة الفروع، ومراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة بمختلف المحافظات، موضحاً أنه اعتمد 4 موزعين معتمدين بهدف تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وتغطية الضمان لعملاء العلامة الفرنسية.

كان أحد موزعى بيجو أكد أن طرازات العلامة الفرنسية تتواجد لدى الوكلاء والتجار خلال أبريل المقبل، التى من بينها 301، و3008، و5008، و208، و2008، و508.

وأعلنت شركة المنصور للسيارات وسكوب للاستثمارات-الوكيل الحصرى للعلامة «بيجو»- اﻷسبوع الماضى، عن اعتماد 4 موزعين معتمدين؛ : «السبع أوتوسيرفس، والسعودى جروب، والوهدان، ونور الدين شريف».

وتابع أن الشركة تشهد مفاوضات مع شركة «mg» الإنجليزية الأصل؛ للوقوف على الطرازات الجديدة، التى تناسب السوق بمختلف الفئات، وتحديد اﻷسعار، وشبكة مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة المستهدفة، متوقعا أن تبدأ العمليات الفعلية «mg» خلال النصف الثانى من العام الحالى.

يذكر أن شركة mg العالمية اختارت المنصور للسيارات، ليصبح وكيلاً لها بعد دراسة عدداً من العروض لرجال أعمال، وشركات محلية، وكذا مستهدفات الشركة الأم للمبيعات محلياً.

يشار إلى أن شركة المنصور للسيارات، أعلنت من خلال خدمة العملاء، أنها بصدد طرح الشكل الجديد من أوبل إنسيجنيا خلال الربع اﻷول، بمواصفات جديدة؛ وسيارة تنتمى إلى فئة الصالون الفاخرة، المزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سى سى، بقوة 170 حصانًا، بعزم أقصى للدوران 260 نيوتن متر.