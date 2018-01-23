الإسكان: تنفيذ 35 ألف وحدة ببدر و1272 بسكن مصر

بدور إبراهيم:



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجري تنفيذ 35184 وحدة سكنية (1466 عمارة) بالإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، بالأحياء (5 – 6 – 7) ومركز المدينة، كما يجري تنفيذ 1272 وحدة سكنية (53 عمارة)، بمشروع “سكن مصر”، بينما تم تخصيص 10 آلاف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بالحى الخامس، وتم تسليم 7 آلاف وحدة منها، ويجرى تسليم باقى الوحدات المُخصصة تباعاً، بجانب طرح وحدات سكنية بمشروع “دار مصر” بالإسكان المتوسط للعاملين بالخارج، وتم أيضاً الانتهاء من تنفيذ 42 عمارة (بها ألف وحدة سكنية + 8 وحدات إدارية وتجارية)، والمخصصة للعاملين بالمدابغ، والانتهاء من تنفيذ المرافق والطرق لـ112 وحدة صناعية خاصة بهيئة التنمية الصناعية في المدينة.



وقال المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: يجري تنفيذ 6 مدارس (3 مدارس بمنطقة 482 عمارة بالحى السابع، و3 مدارس بالأحياء: 1، 3، 5)، و6 حضانات (3 حضانات بمنطقة 482 عمارة بالحى السابع، وحضانة بالحى الأول، وحضانتين بالحى الخامس)، و6 أسواق تجارية كبيرة (4 أسواق بمنطقة 482 عمارة بالحى السابع، وسوقين بالحى الخامس)، و3 أسواق تجارية صغيرة بمنطقة 482 عمارة بالحى السابع، و3 وحدات صحية (وحدتين بمنطقة 482 عمارة بالحى السابع، ووحدة بالحى الخامس).



وأضاف الدسوقي أن بالنسبة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، يجرى تنفيذ مرافق (مياه – صرف صحى – طرق “فرمه ” – رى) بمنطقة المطورين الصناعية بمنطقة الـ800 فدان في المنطقة الصناعية شرق الروبيكى، وتنفيذ أعمال رافع المياه رقم (5) مرحلة أولى، وتنفيذ محطة رفع (4 أ)، وأعمال تدعيم شبكة الصرف الصحى المتكامل للمنطقة الصناعية (شبكة الصرف الصحى للمرحلة الثالثة)، وأعمال إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطتى رافع الصرف الصحى (1 – 4)، والمحطات (5 – 6 – المحطة المؤقتة بالحى المتميز)، وأعمال تدعيم الصرف الصحى بالطريق الرئيسى بمنطقة الزلزال بالمجاورة الأولى بالحى الأول، وتنفيذ أعمال مرافق عمارات الإسكان الاجتماعى بالحى السابع ومركز المدينة، وتنفيذ محطة رافع الصرف الصحى والخطوط الرئيسية لمنطقة 1600 فدان، ويجري طرح مرافق أعمال الحديقة المركزية بمساحة 250 فدانا.



وأوضح أنه في قطاع الطرق والكبارى، تم الانتهاء من تنفيذ 2 كوبرى لمدخل المدينة الرئيسى ومدخل الروبيكى، ويجرى الانتهاء من أعمال توسعة ورفع كفاءة طريق الروبيكى بالكامل، ويجرى تنفيذ طرق أسفلت قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمجاورتين (1، 2) بالحى السادس، وتنفيذ أعمال طرق (أساس – أسفلت) للمجاورات (1، 2، 3، 5، 8، 9، 10، 13، 14، 15) بمنطقة بيت الوطن (مرحلة ثانية)، ورفع كفاءة وتوسعة الطرق وتنسيق الموقع العام حول العمارات بالحى الثالث، وتطوير ورفع كفاءة الحى المتميز للمنطقتين (K – B)، وتطوير المحاور الرئيسية بالمدينة (المحور الفاصل بين مركز المدينة والحى الثانى والرابع – المحور الخلفى لمنطقة الجامعات)، وتطوير المنطقة الصناعية (شرق وغرب) طريق الروبيكى (توسعة الطرق وعمل أرصفة وساحات انتظار ولافتات ومطبات صناعية).



وأشار إلى أنه في قطاع التنمية، تم تفعيل منظومة النقل الداخلى لـ6 خطوط، وتشمل محطات انتظار ومظلات، ويجري تركيب كاميرات مراقبة بالميادين والمداخل الرئيسية بالمدينة، كما تم تسليم 3 حضانات لوزارة التضامن الاجتماعى للبدء فى تشغليها، ويجرى طرح حضانتين بنظام مقابل الانتفاع بمنطقتي الياسمين والنرجس بالإسكان الاجتماعى، وتم تسليم 4 مساجد بالإسكان الاجتماعي لوزارة الاوقاف، وتم تنفيذ 6 منافذ خبز بالمناطق المختلفة بالمدينة من حساب مجلس الأمناء، وتم تسليم موقع مستشفي لنقابة المهندسين بمساحة 2.9 فدان بمركز المدينة، وتسليم موقع المدينة الطبية العالمية لإحدى الشركات لإقامة نشاط مدينة طبية وفقا للمعايير العالمية، بمساحة 52.089 فدان، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة مشروع هايبر (1) بمساحة 8 أفدنة.



وأضاف الدسوقي أنه في قطاع الكهرباء، تم إنهاء وإطلاق التيار الكهربائى لمنطقة الامتداد شمال الحى الرابع، وللمنطقة الحرفية (أ – ب – ج – د)، وتم نقل الأصول لشركة توزيع الكهرباء وإطلاق التيار لشبكة الحى الخامس (المرحلة الأولى والثانية)، وشبكة الحى المتميز، ويجرى تنفيذ محطة محولات بدر 2 بقدرة 1.6 ميجا فولت لاستيعاب الأحمال الناتجة عن مشروعات الإسكان والمناطق الصناعية الجديدة بالمدينة، وتنفيذ شبكة كهرباء المرحلتين الثالثة والرابعة بالحى الخامس، وتنفيذ شبكة كهرباء الحى السادس (قطع الأراضى)، وتنفيذ شبكة كهرباء الحى المتميز المرحلة الثانية وبيت الوطن، ويجري تنفيذ أعمال إنارة طريق القاهرة السويس، والطريق الغربى المؤدى إلى طريق القاهرة الإسماعيلية المار بمدينة هليوبوليس.



وأوضح أنه يجري طرح 9 قطع أراضٍ خدمية بالحيين الخامس والسادس، بمشروعي الإسكان الاجتماعى والمتوسط “دار مصر”، ويجري طرح مجمعات صناعية صغيرة (112 وحدة) بأنشطة: (غذائية – هندسية – غزل ونسيج) بالمنطقة الصناعية الجديدة 800 فدان، موضحاً أنه تم تنفيذ الأعمال الاستشارية لمنطقة الحديقة المركزية ويجري الطرح للتنفيذ (مبانى خدمية – مرافق – تنسيق موقع).