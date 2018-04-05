انطلاق مناورات عسكرية روسية فى بحر البلطيق لمدة 3 أيام

وكالات:
بدأت أمس الأربعاء ، فى بحر البلطيق مناورات عسكرية روسية تستغرق 3 أيام .
وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن المناورات ستجرى بالذخيرة الحية ضد أهداف بحرية وجوية .
وأضافت الوزارة أن مروحيات عسكرية روسية محمولة على سطح السفن ستقوم بطلعات تدريبية والبحث عن غواص
وكالات:
أعلن مسئولون بالبنتاجون تحطم طائرة عسكرية امريكية من طراز (إف 16) اليوم الأربعاء بقاعدة "نيليس" التابعة للقوات الجوية الأمريكية والتى تقع قرب مدينة لاس فيجاس .
ذكرت هذا النبأ العاجل شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
أحمد حمدي
كشفت الفنانة فيفي عبده، عن المفاجأة التي أعلنت عنها منذ قليل عبر حسابها الرسمي انستجرام، وهي تعاقدها مع شبكة قنوات «النهار» على تقديم برنامج رمضاني جديد بعنوان «لمة العيلة»، وعرضه حصريا خلال شاشتها.
ليعرض حصريا ضمن الخريطة ونشرت أيضا فيفي عبده خلال حسابها الرسمي ع
معتز محمود
تمكنت، أمس الأربعاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح الممثلة في الإدارة العامة للتفتيش والإدارة العامة للأمن بالتعاون مع القوات المسلحة ورجال الشرطة من إزالة وصلات وتعديات على الخط الناقل للمياه.
وتضمنت الإزالات عدد 2 وصلة خلسة قطر 3 بوصة و 2 بوصة على الخط الناقل للمياه 1000 مم بمنطق