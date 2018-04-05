انطلاق مناورات عسكرية روسية فى بحر البلطيق لمدة 3 أيام

وكالات:



بدأت أمس الأربعاء ، فى بحر البلطيق مناورات عسكرية روسية تستغرق 3 أيام .



وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن المناورات ستجرى بالذخيرة الحية ضد أهداف بحرية وجوية .



وأضافت الوزارة أن مروحيات عسكرية روسية محمولة على سطح السفن ستقوم بطلعات تدريبية والبحث عن غواصات تابعة للعدو خلال هذه المناورات .



وكانت وزارة الدفاع فى لاتفيا - إحدى دول البلطيق - قد استدعت الملحق العسكرى الروسى الأسبوع الماضي؛ لتقديم إيضاحات بشأن المناورات العسكرية والتى انطلقت اليوم، حيث أكدت لاتفيا أنها ستعرقل عمليات النقل المدنى فى بحر البلطيق ، كما أن تلك العمليات تمثل استفزازا واستعراضا للقوة " .