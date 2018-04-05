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news image سيـــاســة

انطلاق مناورات عسكرية روسية فى بحر البلطيق لمدة 3 أيام

وكالات: بدأت أمس الأربعاء ، فى بحر البلطيق مناورات عسكرية روسية تستغرق 3 أيام . وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن المناورات ستجرى بالذخيرة الحية ضد أهداف بحرية وجوية . وأضافت الوزارة أن مروحيات عسكرية روسية محمولة على سطح السفن ستقوم بطلعات تدريبية والبحث عن غواص

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news image سيـــاســة

تحطم طائرة عسكرية أمريكية من طراز إف 16

وكالات: أعلن مسئولون بالبنتاجون تحطم طائرة عسكرية امريكية من طراز (إف 16) اليوم الأربعاء بقاعدة "نيليس" التابعة للقوات الجوية الأمريكية والتى تقع قرب مدينة لاس فيجاس . ذكرت هذا النبأ العاجل شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

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news image ثقافة وفنون

فيفي عبده تتعاقد مع قناة النهار لتقديم برنامج لمة العيلة

أحمد حمدي كشفت الفنانة فيفي عبده، عن المفاجأة التي أعلنت عنها منذ قليل عبر حسابها الرسمي انستجرام، وهي تعاقدها مع شبكة قنوات «النهار» على تقديم برنامج رمضاني جديد بعنوان «لمة العيلة»، وعرضه حصريا خلال شاشتها. ليعرض حصريا ضمن الخريطة ونشرت أيضا فيفي عبده خلال حسابها الرسمي ع

news image الإسكندرية

شركة الشرب بمطروح تزيل تعديات جديدة على الخط الناقل للمياه

معتز محمود تمكنت، أمس الأربعاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح الممثلة في الإدارة العامة للتفتيش والإدارة العامة للأمن بالتعاون مع القوات المسلحة ورجال الشرطة من إزالة وصلات وتعديات على الخط الناقل للمياه. وتضمنت الإزالات عدد 2 وصلة خلسة قطر 3 بوصة و 2 بوصة على الخط الناقل للمياه 1000 مم بمنطق

سيـــاســة

انطلاق مناورات عسكرية روسية فى بحر البلطيق لمدة 3 أيام

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وكالات:

بدأت أمس الأربعاء ، فى بحر البلطيق مناورات عسكرية روسية تستغرق 3 أيام .

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن المناورات ستجرى بالذخيرة الحية ضد أهداف بحرية وجوية .

وأضافت الوزارة أن مروحيات عسكرية روسية محمولة على سطح السفن ستقوم بطلعات تدريبية والبحث عن غواصات تابعة للعدو خلال هذه المناورات .
 
وكانت وزارة الدفاع فى لاتفيا - إحدى دول البلطيق - قد استدعت الملحق العسكرى الروسى الأسبوع الماضي؛ لتقديم إيضاحات بشأن المناورات العسكرية والتى انطلقت اليوم، حيث أكدت لاتفيا أنها ستعرقل عمليات النقل المدنى فى بحر البلطيق ، كما أن تلك العمليات تمثل استفزازا واستعراضا للقوة " .
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