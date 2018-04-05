تحطم طائرة عسكرية أمريكية من طراز إف 16

انطلاق مناورات عسكرية روسية فى بحر البلطيق لمدة 3 أيام

الخميس 05 أبريل 2018 04:09 ص

وكالات: بدأت أمس الأربعاء ، فى بحر البلطيق مناورات عسكرية روسية تستغرق 3 أيام . وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن المناورات ستجرى بالذخيرة الحية ضد أهداف بحرية وجوية . وأضافت الوزارة أن مروحيات عسكرية روسية محمولة على سطح السفن ستقوم بطلعات تدريبية والبحث عن غواص