فرنسا تعتزم خفض عدد نواب البرلمان إلى الثلثين

رويترز



قال إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي، اليوم الأربعاء، إن فرنسا ستخفض عدد المشرعين بنسبة 30% وسيجري انتخاب 15% من أعضاء البرلمان عن طريق نظام التمثيل النسبي في الانتخابات التشريعية المقررة عام 2022.



وتتماشى هذه الإجراءات إلى حد بعيد مع وعود ماكرون الانتخابية وتأتي نتيجة اتفاق بين حكومته التي تمثل تيار الوسط ومجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة والذي يعتبر دعمه ضروريا لإقرار الإصلاحات.



وقال فيليب ”مشروعات القوانين هذه قد تسهم في تحديث كبير للحياة السياسية والبرلمانية بروح المسؤولية والتمثيل والكفاءة“.

