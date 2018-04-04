برلماني يدعو مصيلحي لشرح خطته في استقبال رمضان

ياسمين فواز



دعا النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، لاجتماع مرتقب داخل اللجنة لاستعراض خطة الوزارة بشأن توفير السلع والمنتجات خلال شهر رمضان المبارك.



وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحاته لـ"المال" أنه على الوزير مناقشة كل استعدادات الوزارة لاستقبال الشهر الفضيل، مؤكدا أن فترة انطلاق معرض "أهلا رمضان"، والمقرر انطلاقه مايو المقبل وبارض المعارض لمدة ثلاثة أيام فقط "غير كاف"، مؤكدا أن الوزارة طرحته في منافذ مختلفة بأنحاء الجمهورية ليخدم القطاع العريض من المواطنين.



وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد حرص الوزارة على التعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية على بدء التدشين لمعرض «سوبر ماركت أهلا رمضان» قبل حلول الشهر المبارك بفترة لفتح باب المشتركة من قبل المنتجين والمصنعين بشكل أكبر.



ونوه وزير التموين، إلى أنه من المقرر افتتاح الفرع الرئيسي بأرض المعارض في العاشر من مايو على أن يستمر حتى الثالث عشر من ذات الشهر، لافتا إلى أنه من الممكن مد فترة المعرض حتى السادس عشر من مايو بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة.