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news image سيـــاســة

انطلاق مناورات عسكرية روسية فى بحر البلطيق لمدة 3 أيام

وكالات: بدأت أمس الأربعاء ، فى بحر البلطيق مناورات عسكرية روسية تستغرق 3 أيام . وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن المناورات ستجرى بالذخيرة الحية ضد أهداف بحرية وجوية . وأضافت الوزارة أن مروحيات عسكرية روسية محمولة على سطح السفن ستقوم بطلعات تدريبية والبحث عن غواص

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news image سيـــاســة

تحطم طائرة عسكرية أمريكية من طراز إف 16

وكالات: أعلن مسئولون بالبنتاجون تحطم طائرة عسكرية امريكية من طراز (إف 16) اليوم الأربعاء بقاعدة "نيليس" التابعة للقوات الجوية الأمريكية والتى تقع قرب مدينة لاس فيجاس . ذكرت هذا النبأ العاجل شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

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news image ثقافة وفنون

فيفي عبده تتعاقد مع قناة النهار لتقديم برنامج لمة العيلة

أحمد حمدي كشفت الفنانة فيفي عبده، عن المفاجأة التي أعلنت عنها منذ قليل عبر حسابها الرسمي انستجرام، وهي تعاقدها مع شبكة قنوات «النهار» على تقديم برنامج رمضاني جديد بعنوان «لمة العيلة»، وعرضه حصريا خلال شاشتها. ليعرض حصريا ضمن الخريطة ونشرت أيضا فيفي عبده خلال حسابها الرسمي ع

news image الإسكندرية

شركة الشرب بمطروح تزيل تعديات جديدة على الخط الناقل للمياه

معتز محمود تمكنت، أمس الأربعاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح الممثلة في الإدارة العامة للتفتيش والإدارة العامة للأمن بالتعاون مع القوات المسلحة ورجال الشرطة من إزالة وصلات وتعديات على الخط الناقل للمياه. وتضمنت الإزالات عدد 2 وصلة خلسة قطر 3 بوصة و 2 بوصة على الخط الناقل للمياه 1000 مم بمنطق

سيـــاســة

برلماني يدعو مصيلحي لشرح خطته في استقبال رمضان

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ياسمين فواز

دعا النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، لاجتماع مرتقب داخل اللجنة لاستعراض خطة الوزارة بشأن توفير السلع والمنتجات خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحاته لـ"المال" أنه على الوزير مناقشة كل استعدادات الوزارة لاستقبال الشهر الفضيل، مؤكدا أن فترة انطلاق معرض "أهلا رمضان"، والمقرر انطلاقه مايو المقبل وبارض المعارض لمدة ثلاثة أيام فقط "غير كاف"، مؤكدا أن الوزارة طرحته في منافذ مختلفة بأنحاء الجمهورية ليخدم القطاع العريض من المواطنين.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد حرص الوزارة على التعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية على بدء التدشين لمعرض «سوبر ماركت أهلا رمضان» قبل حلول الشهر المبارك بفترة لفتح باب المشتركة من قبل المنتجين والمصنعين بشكل أكبر.

ونوه وزير التموين، إلى أنه من المقرر افتتاح الفرع الرئيسي بأرض المعارض في العاشر من مايو على أن يستمر حتى الثالث عشر من ذات الشهر، لافتا إلى أنه من الممكن مد فترة المعرض حتى السادس عشر من مايو بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة.
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