معدات جديدة لتحسين منظومة النظافة بمطروح

النساجون الشرقيون تقر زيادة التبرعات إلى 20 مليون جنيه خلال 2018

الأربعاء 04 أبريل 2018 05:48 م

رجب عز الدين وافقت عمومية شركة النساجون الشرقيون على زيادة قيمة التبرعات إلى 20 مليون جنيه، خلال العام الحالى 2018. وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إن العمومية المنعقدة 28 مارس الماضى اعتمدت التبرعات التى تمّت خلال 2017 ورخّصت فى زيادتها إلى 20 مليون جنيه خلال 2018.