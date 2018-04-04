معدات جديدة لتحسين منظومة النظافة بمطروح

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news image بورصة وشركات

رفض تظلم مصر للسمسرة حول إيقافها عن مزاولة النشاط شهرا

رجب عزالدين  رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية التظلم المقدم بشأن وقف وقف مصر للسمسرة في الاوراق المالية inertia عن مزاولة النشاط. وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إن اللجنة تلقت تظلم الشركة وقررت اليوم الأربعاء قبوله شكلا ورفضه موضوعا . وأوقف رئيس الهيئة العامة للرقابة

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news image بورصة وشركات

النساجون الشرقيون تقر زيادة التبرعات إلى 20 مليون جنيه خلال 2018

رجب عز الدين وافقت عمومية شركة النساجون الشرقيون على زيادة قيمة التبرعات إلى 20 مليون جنيه، خلال العام الحالى 2018. وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إن العمومية المنعقدة 28 مارس الماضى اعتمدت التبرعات التى تمّت خلال 2017 ورخّصت فى زيادتها إلى 20 مليون جنيه خلال 2018.

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10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
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news image سيـــاســة

انتهاء أزمة الجندي مع النواب بعد تدخل رئيس الوزراء

ياسمين فواز أنهي شريف اسماعيل رئيس الوزراء أزمة وزير التنمية المحلية اللواء ابو بكر الجندى مع نواب البرلمان، بعد زيارته اليوم الاربعاء الي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وبرفقته الجندى. وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن أزمة وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، مع نواب الب

news image سيـــاســة

حسان يستقيل من منصبي مساعد رئيس حزب الوفد ورئاسة الإعلام

ياسمين فواز تقدم الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد باستقالته  من منصبه عقب خسارته في انتخابات رئاسة الحزب والتي فاز بها  المستشار بهاء ابو  شقه. وقال حسان تقدمت باستقالتي من رئاسة لجنة الإعلام ومنصب مساعد رئيس الحزب وهو إجراء متبع عقب كل انتخابات ر

عقـــارات

معدات جديدة لتحسين منظومة النظافة بمطروح

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معتز محمود

وصلت إلى محافظة مطروح معدات جديدة للمساهمة في الارتقاء بالأعمال، خاصة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أنحاء المحافظة بتكلفة 15.4  مليون جنيه.

وتتضمن تلك المعدات 4 سيارات قلاب بتكلفة 6.9 مليون جنيه، و4 لودر مفصلى بتكلفة 4.18 مليون جنيه، وحفار دقاق بتكلفة 2.4 مليون، وسيارة كسح بتكلفة 1.2 مليون جنيه.
 
ومن جانبه تفقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وصول المعدات والسيارات الحديثة بمخازن الديوان العام إستكمالاً لوصول المعدات التي تم توفيرها لخدمة مدن المحافظة وللحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

وشدد محافظ مطروح على ضرورة الحفاظ على تلك المعدات وتوفير الصيانة المستمرة اللازمة لها وتوزيع تلك المعدات على المناطق الأكثر احتياجا خاصة ذات الكثافة السكانية والتي تحتاج بصفة مستمرة إلى إزالة القمامة، بما تتيحه سيارات القلاب لأكبر سعة.

ولفت أبو زريد إلى العمل على تيسير توصيل الخدمات والبنية التحتية الرئيسية إلى جميع المناطق والحفاظ على الشكل الحضاري والسياحي للمحافظة، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والاستعداد لاستقبال المصطافين بمدينة مرسى مطروح، مع تدريب السائقين والفنيين على كيفية تركيب واستخدام وتشغيل تلك المعدات وصيانتها.

وقرر المحافظ صرف مكافأة للعاملين بمخازن المحافظة تقديراً لجهودهم وتميزهم في أداء مهامهم في تنظيم المعدات والأدوات والحفاظ عليها وتحفيزاً  لهم على بذل المزيد من الجهد.

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