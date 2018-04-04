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news image بورصة وشركات

رفض تظلم مصر للسمسرة حول إيقافها عن مزاولة النشاط شهرا

رجب عزالدين  رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية التظلم المقدم بشأن وقف وقف مصر للسمسرة في الاوراق المالية inertia عن مزاولة النشاط. وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إن اللجنة تلقت تظلم الشركة وقررت اليوم الأربعاء قبوله شكلا ورفضه موضوعا . وأوقف رئيس الهيئة العامة للرقابة

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news image بورصة وشركات

النساجون الشرقيون تقر زيادة التبرعات إلى 20 مليون جنيه خلال 2018

رجب عز الدين وافقت عمومية شركة النساجون الشرقيون على زيادة قيمة التبرعات إلى 20 مليون جنيه، خلال العام الحالى 2018. وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إن العمومية المنعقدة 28 مارس الماضى اعتمدت التبرعات التى تمّت خلال 2017 ورخّصت فى زيادتها إلى 20 مليون جنيه خلال 2018.

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10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

انتهاء أزمة الجندي مع النواب بعد تدخل رئيس الوزراء

ياسمين فواز أنهي شريف اسماعيل رئيس الوزراء أزمة وزير التنمية المحلية اللواء ابو بكر الجندى مع نواب البرلمان، بعد زيارته اليوم الاربعاء الي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وبرفقته الجندى. وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن أزمة وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، مع نواب الب

news image سيـــاســة

حسان يستقيل من منصبي مساعد رئيس حزب الوفد ورئاسة الإعلام

ياسمين فواز تقدم الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد باستقالته  من منصبه عقب خسارته في انتخابات رئاسة الحزب والتي فاز بها  المستشار بهاء ابو  شقه. وقال حسان تقدمت باستقالتي من رئاسة لجنة الإعلام ومنصب مساعد رئيس الحزب وهو إجراء متبع عقب كل انتخابات ر

عقـــارات

تعاون مصري يوناني لدعم التنمية في المحافظات

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استقبل اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، السفير إيفان سوركاس رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

تناول الاجتماع بحث مجالات التعاون والمشروعات التي يساهم فيها الاتحاد، لدعم التنمية في المحافظات المصرية.

وأشاد الوزير خلال اللقاء بمستوى التعاون القائم بين الجانبين، بوصف الاتحاد من أهم الشركاء لمصر دولياً، وذلك بحكم الجوار الجغرافي والتاريخ المشترك، مشيراً إلى التعاون بين الجانبين من خلال مشروع إصلاح الإدارة العامة PARLOD وما تم تحقيقه من إنجازات كان آخرها تنظيم المؤتمر الدولي الأول لدعم التنمية المحلية واللامركزية، والذي نظمته الوزارة الشهر الماضي، للاستفادة من التجارب المشابهة للحالة المصرية في مجال التنمية واللامركزية.

واستعرض الجندي خلال اللقاء أهم المشروعات التي تهم وزارة التنمية المحلية للتنسيق بشأنها مع الاتحاد الأوروبي لتضمينها في إطار التعاون المشترك للعام الحالي 2018  وتتضمن المشروعات تطوير مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات، وتعزيز العمل المؤسسي ورفع كفاءة صندوق التنمية المحلية، وتطوير برنامج "مشروعك" لتوفير فرص عمل للشباب.

وتناول اللقاء أيضاً بحث إجراءات تنمية القدرات الإنتاجية بالقرى ضمن برنامج الوزارة "قرية منتجة ومحافظة مصدرة".

وركز الوزير خلال الاجتماع على رؤيته للتطوير المؤسسى وبناء القدرات والتدريب على مستوى الوزارة والمحافظات، وأهمية الاهتمام بالعنصر البشرى وبحث إمكانية عقد برامج تدريب وإتاحة منح وزيارات دراسية.

ومن جانبه، أشاد السفير إيفان سوركاس بجهود الوزارة لدعم عملية التنمية المحلية بصعيد مصر، بمحافظتى قنا وسوهاج وأعرب عن رغبتة في المساهمة بخبرات الاتحاد الأوروبى لتعزيز قدرات تحقيق أهداف المشروع.
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