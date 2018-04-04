تعاون مصري يوناني لدعم التنمية في المحافظات

استقبل اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، السفير إيفان سوركاس رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.



تناول الاجتماع بحث مجالات التعاون والمشروعات التي يساهم فيها الاتحاد، لدعم التنمية في المحافظات المصرية.



وأشاد الوزير خلال اللقاء بمستوى التعاون القائم بين الجانبين، بوصف الاتحاد من أهم الشركاء لمصر دولياً، وذلك بحكم الجوار الجغرافي والتاريخ المشترك، مشيراً إلى التعاون بين الجانبين من خلال مشروع إصلاح الإدارة العامة PARLOD وما تم تحقيقه من إنجازات كان آخرها تنظيم المؤتمر الدولي الأول لدعم التنمية المحلية واللامركزية، والذي نظمته الوزارة الشهر الماضي، للاستفادة من التجارب المشابهة للحالة المصرية في مجال التنمية واللامركزية.



واستعرض الجندي خلال اللقاء أهم المشروعات التي تهم وزارة التنمية المحلية للتنسيق بشأنها مع الاتحاد الأوروبي لتضمينها في إطار التعاون المشترك للعام الحالي 2018 وتتضمن المشروعات تطوير مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات، وتعزيز العمل المؤسسي ورفع كفاءة صندوق التنمية المحلية، وتطوير برنامج "مشروعك" لتوفير فرص عمل للشباب.



وتناول اللقاء أيضاً بحث إجراءات تنمية القدرات الإنتاجية بالقرى ضمن برنامج الوزارة "قرية منتجة ومحافظة مصدرة".



وركز الوزير خلال الاجتماع على رؤيته للتطوير المؤسسى وبناء القدرات والتدريب على مستوى الوزارة والمحافظات، وأهمية الاهتمام بالعنصر البشرى وبحث إمكانية عقد برامج تدريب وإتاحة منح وزيارات دراسية.



ومن جانبه، أشاد السفير إيفان سوركاس بجهود الوزارة لدعم عملية التنمية المحلية بصعيد مصر، بمحافظتى قنا وسوهاج وأعرب عن رغبتة في المساهمة بخبرات الاتحاد الأوروبى لتعزيز قدرات تحقيق أهداف المشروع.