اتفاقية تعاون بين تطوير المناطق العشوائية وجامعة فاروس

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news image بورصة وشركات

رفض تظلم مصر للسمسرة حول إيقافها عن مزاولة النشاط شهرا

رجب عزالدين  رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية التظلم المقدم بشأن وقف وقف مصر للسمسرة في الاوراق المالية inertia عن مزاولة النشاط. وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إن اللجنة تلقت تظلم الشركة وقررت اليوم الأربعاء قبوله شكلا ورفضه موضوعا . وأوقف رئيس الهيئة العامة للرقابة

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news image بورصة وشركات

النساجون الشرقيون تقر زيادة التبرعات إلى 20 مليون جنيه خلال 2018

رجب عز الدين وافقت عمومية شركة النساجون الشرقيون على زيادة قيمة التبرعات إلى 20 مليون جنيه، خلال العام الحالى 2018. وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إن العمومية المنعقدة 28 مارس الماضى اعتمدت التبرعات التى تمّت خلال 2017 ورخّصت فى زيادتها إلى 20 مليون جنيه خلال 2018.

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10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
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125.00 لحم كندوز
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news image سيـــاســة

انتهاء أزمة الجندي مع النواب بعد تدخل رئيس الوزراء

ياسمين فواز أنهي شريف اسماعيل رئيس الوزراء أزمة وزير التنمية المحلية اللواء ابو بكر الجندى مع نواب البرلمان، بعد زيارته اليوم الاربعاء الي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وبرفقته الجندى. وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن أزمة وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، مع نواب الب

news image سيـــاســة

حسان يستقيل من منصبي مساعد رئيس حزب الوفد ورئاسة الإعلام

ياسمين فواز تقدم الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد باستقالته  من منصبه عقب خسارته في انتخابات رئاسة الحزب والتي فاز بها  المستشار بهاء ابو  شقه. وقال حسان تقدمت باستقالتي من رئاسة لجنة الإعلام ومنصب مساعد رئيس الحزب وهو إجراء متبع عقب كل انتخابات ر

عقـــارات

اتفاقية تعاون بين تطوير المناطق العشوائية وجامعة فاروس

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المال خاص:

وقع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، والدكتور محمود محيى الدين، رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، اتفاقية تعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية، وجامعة فاروس بالإسكندرية، في جميع مجالات البحوث والدراسات الفنية لمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير المخططة وغير الآمنة.

وأوضح المهندس خالد صديق، أنه تم توقيع اتفاق التعاون مع جامعة فاروس بالإسكندرية نظراً لاسهاماتها بشكل فعال ودائم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، مشيراً إلى أن أعمال تطوير المناطق العشوائية، تتطلب التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية، والجامعات، ومراكز الأبحاث، ومنظمات المجتمع المدني.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية: تنص الاتفاقية على قيام جامعة فاروس بمدينة الإسكندرية، ممثلة في قسم العمارة بكلية الهندسة، بتنفيذ موضوع الاتفاقية، تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى الجامعة، على أن يتم تشكيل فرق عمل فنية لإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وغير المخططة.

وأعرب المهندس خالد صديق عن رغبة الصندوق في الاستفادة من خبرات جامعة فاروس في أعمال إجراء المسح العمراني والدراسات الفنية لمشروعات تطوير المناطق العشوائية بمدينة الإسكندرية، مؤكداً أن هذا التعاون يخدم تنفيذ التوجه الحكومى لتطوير جميع المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية.​
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