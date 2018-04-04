اتفاقية تعاون بين تطوير المناطق العشوائية وجامعة فاروس

المال خاص:



وقع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، والدكتور محمود محيى الدين، رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، اتفاقية تعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية، وجامعة فاروس بالإسكندرية، في جميع مجالات البحوث والدراسات الفنية لمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير المخططة وغير الآمنة.



وأوضح المهندس خالد صديق، أنه تم توقيع اتفاق التعاون مع جامعة فاروس بالإسكندرية نظراً لاسهاماتها بشكل فعال ودائم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، مشيراً إلى أن أعمال تطوير المناطق العشوائية، تتطلب التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية، والجامعات، ومراكز الأبحاث، ومنظمات المجتمع المدني.



وقال المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية: تنص الاتفاقية على قيام جامعة فاروس بمدينة الإسكندرية، ممثلة في قسم العمارة بكلية الهندسة، بتنفيذ موضوع الاتفاقية، تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى الجامعة، على أن يتم تشكيل فرق عمل فنية لإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وغير المخططة.



وأعرب المهندس خالد صديق عن رغبة الصندوق في الاستفادة من خبرات جامعة فاروس في أعمال إجراء المسح العمراني والدراسات الفنية لمشروعات تطوير المناطق العشوائية بمدينة الإسكندرية، مؤكداً أن هذا التعاون يخدم تنفيذ التوجه الحكومى لتطوير جميع المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية.​