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news image بورصة وشركات

رفض تظلم مصر للسمسرة حول إيقافها عن مزاولة النشاط شهرا

رجب عزالدين  رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية التظلم المقدم بشأن وقف وقف مصر للسمسرة في الاوراق المالية inertia عن مزاولة النشاط. وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إن اللجنة تلقت تظلم الشركة وقررت اليوم الأربعاء قبوله شكلا ورفضه موضوعا . وأوقف رئيس الهيئة العامة للرقابة

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news image بورصة وشركات

النساجون الشرقيون تقر زيادة التبرعات إلى 20 مليون جنيه خلال 2018

رجب عز الدين وافقت عمومية شركة النساجون الشرقيون على زيادة قيمة التبرعات إلى 20 مليون جنيه، خلال العام الحالى 2018. وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إن العمومية المنعقدة 28 مارس الماضى اعتمدت التبرعات التى تمّت خلال 2017 ورخّصت فى زيادتها إلى 20 مليون جنيه خلال 2018.

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39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
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انتهاء أزمة الجندي مع النواب بعد تدخل رئيس الوزراء

ياسمين فواز أنهي شريف اسماعيل رئيس الوزراء أزمة وزير التنمية المحلية اللواء ابو بكر الجندى مع نواب البرلمان، بعد زيارته اليوم الاربعاء الي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وبرفقته الجندى. وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن أزمة وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، مع نواب الب

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حسان يستقيل من منصبي مساعد رئيس حزب الوفد ورئاسة الإعلام

ياسمين فواز تقدم الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد باستقالته  من منصبه عقب خسارته في انتخابات رئاسة الحزب والتي فاز بها  المستشار بهاء ابو  شقه. وقال حسان تقدمت باستقالتي من رئاسة لجنة الإعلام ومنصب مساعد رئيس الحزب وهو إجراء متبع عقب كل انتخابات ر

عقـــارات

جهاز 15 مايو يستهدف تنفيذ 23 ألف وحدة إسكان اجتماعي

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رئيس الجهاز: تكلفة تنفيذ الوحدات تقدر بحوالي 5 مليارات جنيه

محمود زكي

قال المهندس وحيد محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إنه جار إسناد وتنفيذ عدد 23 ألف وحدة إسكان اجتماعي بالمدينة، وذلك خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الجهاز يقوم حاليًا بتسليم حوالي 5 آلاف وحدة تم التخصيص لهم من جانب بنك التعمير والإسكان.

وأضاف رئيس الجهاز في تصريحاته لـ"المال" أن التكلفة الإنشائية لتنفيذ تلك الوحدات تقدر بحوالي 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أن الجهاز يستهدف تسليم 7 آلاف وحدة إسكان خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأوضح أن باقي الوحدات سيتم تسليمها على مراحل وذلك خلال العام القادم، حيث يستهدف الجهاز طرح الوحدات المتبقية على المقاولين للبدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على زيادة الميزانية للمدينة بقيمة 150 مليون جنيه حيث بلغت قيمتها حاليا 750 مليون جنيه، موضحًا أن تم تخصيص 600 مليون جنيه في بداية العام المالي لصالح الجهاز ولكن مع زيادة مشروعات الإسكان الإجتماعي طلب الجهاز زيادة الميزانية له.

وأكد أن الجهاز نجح في تحقيق خطة العام المالي الحالي بنسبة 105% منذ شهرين وتم إسناد أعمال جديدة للجهاز.

وأوضح أنه يتم حاليًا تنفيذ 1512 وحدة سكنية ضمن مشروع دار مصر للإسكان المتوسط ضمن المرحلة الثانية للمشروع.
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