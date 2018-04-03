جهاز 15 مايو يستهدف تنفيذ 23 ألف وحدة إسكان اجتماعي

رئيس الجهاز: تكلفة تنفيذ الوحدات تقدر بحوالي 5 مليارات جنيه



محمود زكي



قال المهندس وحيد محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إنه جار إسناد وتنفيذ عدد 23 ألف وحدة إسكان اجتماعي بالمدينة، وذلك خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الجهاز يقوم حاليًا بتسليم حوالي 5 آلاف وحدة تم التخصيص لهم من جانب بنك التعمير والإسكان.



وأضاف رئيس الجهاز في تصريحاته لـ"المال" أن التكلفة الإنشائية لتنفيذ تلك الوحدات تقدر بحوالي 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أن الجهاز يستهدف تسليم 7 آلاف وحدة إسكان خلال النصف الثاني من العام الحالي.



وأوضح أن باقي الوحدات سيتم تسليمها على مراحل وذلك خلال العام القادم، حيث يستهدف الجهاز طرح الوحدات المتبقية على المقاولين للبدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة.



وأشار إلى أنه تمت الموافقة على زيادة الميزانية للمدينة بقيمة 150 مليون جنيه حيث بلغت قيمتها حاليا 750 مليون جنيه، موضحًا أن تم تخصيص 600 مليون جنيه في بداية العام المالي لصالح الجهاز ولكن مع زيادة مشروعات الإسكان الإجتماعي طلب الجهاز زيادة الميزانية له.



وأكد أن الجهاز نجح في تحقيق خطة العام المالي الحالي بنسبة 105% منذ شهرين وتم إسناد أعمال جديدة للجهاز.



وأوضح أنه يتم حاليًا تنفيذ 1512 وحدة سكنية ضمن مشروع دار مصر للإسكان المتوسط ضمن المرحلة الثانية للمشروع.