البستانى تدشن مشروعا جديدا باستثمارات 100 مليون جنيه

رجب عزالدين
رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية التظلم المقدم بشأن وقف وقف مصر للسمسرة في الاوراق المالية inertia عن مزاولة النشاط.
وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إن اللجنة تلقت تظلم الشركة وقررت اليوم الأربعاء قبوله شكلا ورفضه موضوعا .
وأوقف رئيس الهيئة العامة للرقابة
رجب عز الدين
وافقت عمومية شركة النساجون الشرقيون على زيادة قيمة التبرعات إلى 20 مليون جنيه، خلال العام الحالى 2018.
وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إن العمومية المنعقدة 28 مارس الماضى اعتمدت التبرعات التى تمّت خلال 2017 ورخّصت فى زيادتها إلى 20 مليون جنيه خلال 2018.
ياسمين فواز
أنهي شريف اسماعيل رئيس الوزراء أزمة وزير التنمية المحلية اللواء ابو بكر الجندى مع نواب البرلمان، بعد زيارته اليوم الاربعاء الي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وبرفقته الجندى.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن أزمة وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، مع نواب الب
ياسمين فواز
تقدم الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد باستقالته من منصبه عقب خسارته في انتخابات رئاسة الحزب والتي فاز بها المستشار بهاء ابو شقه.
وقال حسان تقدمت باستقالتي من رئاسة لجنة الإعلام ومنصب مساعد رئيس الحزب وهو إجراء متبع عقب كل انتخابات ر