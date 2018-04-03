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news image بورصة وشركات

رفض تظلم مصر للسمسرة حول إيقافها عن مزاولة النشاط شهرا

رجب عزالدين  رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية التظلم المقدم بشأن وقف وقف مصر للسمسرة في الاوراق المالية inertia عن مزاولة النشاط. وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إن اللجنة تلقت تظلم الشركة وقررت اليوم الأربعاء قبوله شكلا ورفضه موضوعا . وأوقف رئيس الهيئة العامة للرقابة

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news image بورصة وشركات

النساجون الشرقيون تقر زيادة التبرعات إلى 20 مليون جنيه خلال 2018

رجب عز الدين وافقت عمومية شركة النساجون الشرقيون على زيادة قيمة التبرعات إلى 20 مليون جنيه، خلال العام الحالى 2018. وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إن العمومية المنعقدة 28 مارس الماضى اعتمدت التبرعات التى تمّت خلال 2017 ورخّصت فى زيادتها إلى 20 مليون جنيه خلال 2018.

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24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
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انتهاء أزمة الجندي مع النواب بعد تدخل رئيس الوزراء

ياسمين فواز أنهي شريف اسماعيل رئيس الوزراء أزمة وزير التنمية المحلية اللواء ابو بكر الجندى مع نواب البرلمان، بعد زيارته اليوم الاربعاء الي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وبرفقته الجندى. وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن أزمة وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، مع نواب الب

news image سيـــاســة

حسان يستقيل من منصبي مساعد رئيس حزب الوفد ورئاسة الإعلام

ياسمين فواز تقدم الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد باستقالته  من منصبه عقب خسارته في انتخابات رئاسة الحزب والتي فاز بها  المستشار بهاء ابو  شقه. وقال حسان تقدمت باستقالتي من رئاسة لجنة الإعلام ومنصب مساعد رئيس الحزب وهو إجراء متبع عقب كل انتخابات ر

عقـــارات

البستانى تدشن مشروعا جديدا باستثمارات 100 مليون جنيه

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المال- خاص

قال المهندس محمد البستانى رئيس مجلس ادارة شركة " البستانى للتنمية العقارية والسياحية" إن الشركة بدأت فى تدشين مشروع جديد "بيت الوطن" بالقرب من طريق السويس والعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 1000 متر باستثمارات 100 مليون جنيه.

ولفت إلى أن المشروع ضمن مشروعات الإسكان فوق المتوسط، وبذلك تُضيف الشركة  شريحة جديدة لها من عملائها، كما أن الشركة استهدفت بيت الوطن لانه  فرصة واعدة لراغبي السكن والاستثمار لما له من مميزات استثمارية فريدة ويعتبر سعر المتر به من أقل الأسعار بالمدن الحديثة، مقارنة بالأحياء الأخرى.

وأضاف "أيضا من مميزات الاستثمار فى بيت الوطن تنوع المساحات به بحيث تستطيع أن تستثمر بأي وحدة تناسب إمكانياتك فالحي تقسيمه أرضي وثلاث طوابق فقط، وتتنوع المساحات الداخلية للوحدة فتبدأ المساحات من 80 مترا حتى 250 مترا"

وقال البستانى أن هناك تسهيلات في السداد من خلال دفع مقدمات حجز تبدأ من30 ألف جنيه، وبفترة سداد تصل إلى 84  شهر. لافتا الى أن دخول المطورين العقارين لهذه المنطقة يبشر بعمل قيمة معمارية عالية له1ه المنطقة 

وأضاف البستانى أن الشركة خلال الشهر المقبل ستنتهى من اعمال التشطيبات الاخيرة لمشروع المركز الطبى

وأشار إلى  أن الشركة بدأت فى تطوير مشروع مركز طبى متكامل على مساحة 4000 آلاف متر أمام مدينة الرحاب منذ عامين

وأوضح أن المركز يخدم منطقة التجمع الخامس ويشمل المركز على معامل تحاليل وجيم وأشعة وصيدليات وعيادات متخصصة لجميع التخصصات باستثمارات تقدر بنحو 80  مليون جنيه 

وأشار إلى أن القطاع العقاري هو قاطرة التنمية الاقتصادية في كافة الدول، وأحد أهم القطاعات التي يسعى إليها المستثمرين لضخ عدد كبير من استثماراتهم بها
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