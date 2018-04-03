الأولى للتمويل العقاري تمد مهلة تقنين أوضاع المخالفين

أحمد الدسوقى



قررت شركة الأولى للتمويل العقارى مد مهلة تقنين أوضاع المشترين للوحدات من الباطن بالمشروع القومى للإسكان- فى مدن العاشر من رمضان والشيخ زايد و6 أكتوبر- حتى نهاية يونيو المقبل.



وقالت الشركة، فى منشور -حصلت "المال" على نسحة منه – :" إنه سبق تمويل شراء تلك الوحدات من شركة الأولى ولذلك فإن للشركة حقوق والتزامات لصالحها بمقتضى التمويل الذى منحته"، مضيفة: "نحن بصدد التنسيق مع وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن المختلفة لتقديم طلبات لإلغاء تخصيص تلك الوحدات، لمخالفة شروط التعاقد من قبل الأشخاص السابق التخصيص لهم من قبل الوزارة".



وشددت على ضرورة سداد مشترى الوحدات رصيد المديوينة بالكامل وإغلاق الملف فى أسرع وقت قبل تحرك الشركة فى هذا الاتجاه.



وقدمت الشركة عدد من المميزات لمن يبقل على تقنين اوضاعها تتمثل فى إتمام العقد النهائى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى يتمكن العميل من البيع والشراء، بالاضافة الى التمتع بالإعفاء من كامل عمولة السداد المعجل، التى تصل إلى 1900 جنيه على الوحدة، خلال تلك الفترة، علاوة على عدم سداد أى فوائد جديدة، وسداد رصيد أصل التمويل فقط.



وأكدت انه فور إغلاق باب قبول تعجيل السداد لن تلتفت إلى الوحدات المباعة من الباطن، وستبدأ فى إلغاء التخصيص والحجز على تلك الوحدات وتسوية كامل ثمن الوحدة مع الهيئة.