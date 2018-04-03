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news image بورصة وشركات

رفض تظلم مصر للسمسرة حول إيقافها عن مزاولة النشاط شهرا

رجب عزالدين  رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية التظلم المقدم بشأن وقف وقف مصر للسمسرة في الاوراق المالية inertia عن مزاولة النشاط. وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إن اللجنة تلقت تظلم الشركة وقررت اليوم الأربعاء قبوله شكلا ورفضه موضوعا . وأوقف رئيس الهيئة العامة للرقابة

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news image بورصة وشركات

النساجون الشرقيون تقر زيادة التبرعات إلى 20 مليون جنيه خلال 2018

رجب عز الدين وافقت عمومية شركة النساجون الشرقيون على زيادة قيمة التبرعات إلى 20 مليون جنيه، خلال العام الحالى 2018. وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إن العمومية المنعقدة 28 مارس الماضى اعتمدت التبرعات التى تمّت خلال 2017 ورخّصت فى زيادتها إلى 20 مليون جنيه خلال 2018.

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6.00 الدقيق
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39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
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انتهاء أزمة الجندي مع النواب بعد تدخل رئيس الوزراء

ياسمين فواز أنهي شريف اسماعيل رئيس الوزراء أزمة وزير التنمية المحلية اللواء ابو بكر الجندى مع نواب البرلمان، بعد زيارته اليوم الاربعاء الي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وبرفقته الجندى. وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن أزمة وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، مع نواب الب

news image سيـــاســة

حسان يستقيل من منصبي مساعد رئيس حزب الوفد ورئاسة الإعلام

ياسمين فواز تقدم الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد باستقالته  من منصبه عقب خسارته في انتخابات رئاسة الحزب والتي فاز بها  المستشار بهاء ابو  شقه. وقال حسان تقدمت باستقالتي من رئاسة لجنة الإعلام ومنصب مساعد رئيس الحزب وهو إجراء متبع عقب كل انتخابات ر

عقـــارات

الأولى للتمويل العقاري تمد مهلة تقنين أوضاع المخالفين

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أحمد الدسوقى

قررت شركة الأولى للتمويل العقارى مد مهلة تقنين أوضاع المشترين للوحدات من الباطن بالمشروع القومى للإسكان- فى مدن العاشر من رمضان والشيخ زايد و6 أكتوبر- حتى نهاية يونيو المقبل.

وقالت الشركة، فى منشور -حصلت "المال" على نسحة منه – :" إنه سبق تمويل شراء تلك الوحدات من شركة الأولى ولذلك فإن للشركة حقوق والتزامات لصالحها بمقتضى التمويل الذى منحته"، مضيفة: "نحن بصدد التنسيق مع وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن المختلفة لتقديم طلبات لإلغاء تخصيص تلك الوحدات، لمخالفة شروط التعاقد من قبل الأشخاص السابق التخصيص لهم من قبل الوزارة".

وشددت على ضرورة سداد مشترى الوحدات رصيد المديوينة بالكامل وإغلاق الملف فى أسرع وقت قبل تحرك الشركة فى هذا الاتجاه.

وقدمت الشركة عدد من المميزات لمن يبقل على تقنين اوضاعها تتمثل فى إتمام العقد النهائى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى يتمكن العميل من البيع والشراء، بالاضافة الى التمتع بالإعفاء من كامل عمولة السداد المعجل، التى تصل إلى 1900 جنيه على الوحدة، خلال تلك الفترة، علاوة على عدم سداد أى فوائد جديدة، وسداد رصيد أصل التمويل فقط.

وأكدت انه فور إغلاق باب قبول تعجيل السداد لن تلتفت إلى الوحدات المباعة من الباطن، وستبدأ فى إلغاء التخصيص والحجز على تلك الوحدات وتسوية كامل ثمن الوحدة مع الهيئة.
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