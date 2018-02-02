وزيرة التخطيط تبحث فرص التعاون مع الأمم المتحدة

وكالات:
وجهت الجمعة في فرنسا تهمة الاغتصاب إلى الإسلامي السويسري طارق رمضان وتم حبسه بباريس بعد يومين من توقيفه رهن التحقيق، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وأضاف المصدر أن رمضان الملاحق في قضيتين لوقائع ارتكبت في فرنسا في 2009 و2012، وجهت إليه تهمتا الاغتصاب واغتصاب شخص في وضع ضعيف.
وطلبت النيابة
وكالات:
يعود فريق «سبايس جيرلز» البريطاني للعمل مرة أخرى بعد 18 عاما من التوقف من خلال صفقة تقدر قيمتها بـ 50 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد موافقة فيكتوريا بيكهام إحدى عضوات الفريق.
وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية على موقعها الإلكتروني أن عضوات الفريق الخمس ستحصل كل واحدة منهن على 10
وكالات:
سحق نادى ريال سوسيداد فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخماسية نظيفة في افتتاح مباريات الاسبوع الثانى والعشرين من الدورى الاسباني.
وسيطر أصحاب الارض على مجريات المباراة من البداية للنهاية لكنهم اكتفوا بهدف واحد في الشوط الأول حمل توقيع ويليان خوسي دي سيلفا.
وفي الشوط الثاني نجح سوسيداد في تحوي
متابعات:
فاز فريق أولمبيك مارسيليا، في مباراة مثيرة وعامرة بالأهداف، على فريق ميتز بنتيجة (6-3) في مستهل مباريات الأسبوع الـ 24 من الدوري الفرنسي.
أنهى مارسيليا الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة حملت توقيع مورجان ساسو في الدقيقة (6) وفلوران تافو (هدفان) في الدقيقتين (9) و(44).
وفي الشو