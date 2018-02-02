وزيرة التخطيط تبحث فرص التعاون مع الأمم المتحدة

توجيه تهمة الاغتصاب للإسلامي طارق رمضان وحبسه في باريس

السبت 03 فبراير 2018 02:52 ص

وكالات: وجهت الجمعة في فرنسا تهمة الاغتصاب إلى الإسلامي السويسري طارق رمضان وتم حبسه بباريس بعد يومين من توقيفه رهن التحقيق، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وأضاف المصدر أن رمضان الملاحق في قضيتين لوقائع ارتكبت في فرنسا في 2009 و2012، وجهت إليه تهمتا الاغتصاب واغتصاب شخص في وضع ضعيف. وطلبت النيابة