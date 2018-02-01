الآثار تجري أعمال المسح الراداري على مقبرة أمون بالأقصر

الأمم المتحدة تعلن استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

الجمعة 02 فبراير 2018 02:56 ص

متابعات أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عودة دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية، بعد توقفها الشهر الماضي. وبحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية أكد دوجاريك، خلال إحاطة إعلامية للصحفيين مساء يوم الخميس، "استئناف إدخال المساعدات إلى إدلب عبر معبر باب ا