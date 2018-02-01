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الأمم المتحدة تعلن استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

متابعات أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عودة دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية، بعد توقفها الشهر الماضي. وبحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية أكد دوجاريك، خلال إحاطة إعلامية للصحفيين مساء يوم الخميس، "استئناف إدخال المساعدات إلى إدلب عبر معبر باب ا

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بالفيديو.. المخرج محمد حماد يضع شروطا لنجاح السينما السعودية

أحمد حمدي قال المخرج السينمائي محمد حماد، إن السعودية دولة مهمة اقتصاديا ولها مصداقية كبيرة لدى العرب وقيامها بعمل طفرة مثل إنشاء دور عرض سينمائية شيء عظيم . وأضاف في تصريحات خاصة للمال أن تلك الخطوة  مهمة بالنسبة للسينما المصرية والعربية عامة خاصة وأن الجاليات العربية تتنظر مشاهدة الأفلام&nb

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24.00 الفراخ البيضاء
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تباين مؤشرات البورصة في أسبوع وترجيحات باستعادة التوازن

محلل: البورصة تترقب ما ستسفر عنه اجتماعات "السياسة النقدية" عن أسعار الفائدة الخدمات المالية يتصدر القطاعات النشطة.. واوراسكوم للإتصالات تقتنص الشركات 2.4 مليار جنيه زيادة في قيم التداولات.. و10.7 مليار مكاسب رأس المال السوقي   مصطفى طلعت تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات، الأسبوع ال

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بالفيديو..عزت العلايلي يعلن أمنياته للسينما السعودية

أحمد حمدي قال الفنان الكبير عزت العلايلي، إن توجه السعودية لإنشاء دور عرض للسينما بها في عام 2018 خطوة هائلة ورائعة جدا وفرحت بها لأنها تنمية لصناعة السينما  . وأضاف في تصريحات خاصة للمال: أتمنى رؤية الشارع السعودي ويجب انعكاسه على الشاشة مثلما رأينا الشارع المصري وانعكاسه على التاريخ . وتمن

استثمار

التعليم تفتتح مدرسة كفر عليم بالقليوبية بتكلفة 4.7 مليون جنيه

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المال- خاص


صرّح الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم افتتاح المبنى الجديد لمدرسة كفر عليم للتعليم الأساسي، بمحافظة القليوبية، ضمن بروتوكول التعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي المصرى؛ لتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة فى العديد من المناطق والقرى.

وبلغ تكلفة المدرسة 4 ملايين و700 ألف جنيه شاملة "الإزالة"، "المباني"، "التشطيب"، "الأثاث"، بإجمالي عدد فصول 11 فصلًا، 2 رياض أطفال، 6 ابتدائي، 3 إعدادي، واستغرقت فترة التنفيذ حوالي ثمانية أشهر. 

وحضر الافتتاح اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، وطه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وعادل عامر عضو مجلس النواب، ورجب النقيدي رئيس مجلس المدينة، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع بالبنك الأهلي المصري، وعدد من قيادات مؤسسة مصر الخير، وكان في استقبالهم عادل عيسى وكيل الإدارة  التعليمية، وعدد من القيادات التعليمية بالإدارة، وفريق العمل بالمدرسة.
وزارة التربية والتعليم
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