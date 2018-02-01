التعليم تفتتح مدرسة كفر عليم بالقليوبية بتكلفة 4.7 مليون جنيه

المال- خاص









صرّح الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم افتتاح المبنى الجديد لمدرسة كفر عليم للتعليم الأساسي، بمحافظة القليوبية، ضمن بروتوكول التعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي المصرى؛ لتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة فى العديد من المناطق والقرى.





وبلغ تكلفة المدرسة 4 ملايين و700 ألف جنيه شاملة "الإزالة"، "المباني"، "التشطيب"، "الأثاث"، بإجمالي عدد فصول 11 فصلًا، 2 رياض أطفال، 6 ابتدائي، 3 إعدادي، واستغرقت فترة التنفيذ حوالي ثمانية أشهر.



