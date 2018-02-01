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الأمم المتحدة تعلن استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

متابعات أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عودة دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية، بعد توقفها الشهر الماضي. وبحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية أكد دوجاريك، خلال إحاطة إعلامية للصحفيين مساء يوم الخميس، "استئناف إدخال المساعدات إلى إدلب عبر معبر باب ا

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news image ثقافة وفنون

بالفيديو.. المخرج محمد حماد يضع شروطا لنجاح السينما السعودية

أحمد حمدي قال المخرج السينمائي محمد حماد، إن السعودية دولة مهمة اقتصاديا ولها مصداقية كبيرة لدى العرب وقيامها بعمل طفرة مثل إنشاء دور عرض سينمائية شيء عظيم . وأضاف في تصريحات خاصة للمال أن تلك الخطوة  مهمة بالنسبة للسينما المصرية والعربية عامة خاصة وأن الجاليات العربية تتنظر مشاهدة الأفلام&nb

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6.00 الدقيق
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39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
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news image بورصة وشركات

تباين مؤشرات البورصة في أسبوع وترجيحات باستعادة التوازن

محلل: البورصة تترقب ما ستسفر عنه اجتماعات "السياسة النقدية" عن أسعار الفائدة الخدمات المالية يتصدر القطاعات النشطة.. واوراسكوم للإتصالات تقتنص الشركات 2.4 مليار جنيه زيادة في قيم التداولات.. و10.7 مليار مكاسب رأس المال السوقي   مصطفى طلعت تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات، الأسبوع ال

news image ثقافة وفنون

بالفيديو..عزت العلايلي يعلن أمنياته للسينما السعودية

أحمد حمدي قال الفنان الكبير عزت العلايلي، إن توجه السعودية لإنشاء دور عرض للسينما بها في عام 2018 خطوة هائلة ورائعة جدا وفرحت بها لأنها تنمية لصناعة السينما  . وأضاف في تصريحات خاصة للمال: أتمنى رؤية الشارع السعودي ويجب انعكاسه على الشاشة مثلما رأينا الشارع المصري وانعكاسه على التاريخ . وتمن

استثمار

التعليم تهيئ المدارس للانتخابات الرئاسية

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جهاد سالم

وجه الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، بوزارة التربية والتعليم، مديري المديريات التعليمية فى جميع المحافظات بتقديم الدعم اللوجستى المناسب للمدارس التى سيتم تخصيصها كمقار للجان الانتخابية التابعة للمديرية.

 كما أكد حجازى عدم استخدام أسوار المدارس فى الدعاية الانتخابية، وضرورة تسهيل مهمة المكلفين بالمشاركة فى إجراءات العملية الانتخابية.

  يأتي ذلك فى إطار استعداد الدولة؛ لعقد الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس المقبل وحرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تهيئة الأجواء المناسبة؛ لإجراء الانتخابات فى مناخ ديمقراطى، وتعظيم المشاركة الإيجابية من العاملين بالتربية والتعليم، وفقًا للكتاب الدورى رقم (193) بتاريخ 10/ 1 / 2018.
وزارة التربية والتعليم
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