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الأمم المتحدة تعلن استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

متابعات أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عودة دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية، بعد توقفها الشهر الماضي. وبحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية أكد دوجاريك، خلال إحاطة إعلامية للصحفيين مساء يوم الخميس، "استئناف إدخال المساعدات إلى إدلب عبر معبر باب ا

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news image ثقافة وفنون

بالفيديو.. المخرج محمد حماد يضع شروطا لنجاح السينما السعودية

أحمد حمدي قال المخرج السينمائي محمد حماد، إن السعودية دولة مهمة اقتصاديا ولها مصداقية كبيرة لدى العرب وقيامها بعمل طفرة مثل إنشاء دور عرض سينمائية شيء عظيم . وأضاف في تصريحات خاصة للمال أن تلك الخطوة  مهمة بالنسبة للسينما المصرية والعربية عامة خاصة وأن الجاليات العربية تتنظر مشاهدة الأفلام&nb

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24.00 الفراخ البيضاء
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تباين مؤشرات البورصة في أسبوع وترجيحات باستعادة التوازن

محلل: البورصة تترقب ما ستسفر عنه اجتماعات "السياسة النقدية" عن أسعار الفائدة الخدمات المالية يتصدر القطاعات النشطة.. واوراسكوم للإتصالات تقتنص الشركات 2.4 مليار جنيه زيادة في قيم التداولات.. و10.7 مليار مكاسب رأس المال السوقي   مصطفى طلعت تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات، الأسبوع ال

news image ثقافة وفنون

بالفيديو..عزت العلايلي يعلن أمنياته للسينما السعودية

أحمد حمدي قال الفنان الكبير عزت العلايلي، إن توجه السعودية لإنشاء دور عرض للسينما بها في عام 2018 خطوة هائلة ورائعة جدا وفرحت بها لأنها تنمية لصناعة السينما  . وأضاف في تصريحات خاصة للمال: أتمنى رؤية الشارع السعودي ويجب انعكاسه على الشاشة مثلما رأينا الشارع المصري وانعكاسه على التاريخ . وتمن

استثمار

التعليم تواصل المحاضرات التثقيفية الشهرية بالتعاون مع الوزراء

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جهاد سالم

التقى اللواء أسامة شعبان وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية بمجلس الوزراء من خلال شبكة الفيديو كونفرانس بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك استكمالاً لمجموعة المحاضرات التثقيفية الشهرية التى تنظمها الإدارة العامة لأمن المنشآت بوزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتتضمن مجموعة من المحاضرات الخاصة بالحماية المدنية، والإسعافات الأولية، والأمراض والأوبئة، والهلال الأحمر وكل إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالمنشآت التعليمية.

أكد اللواء أسامة، على مجموعة الإرشادات والتوجيهات الخاصة بعمليات الإخلاء فى حالة الكوارث والأزمات والتى ستبدأ بجميع مدارس المرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية فى الأسبوع الأول بعد إجازة نصف العام مباشرة، مشددًا على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة التلاميذ أثناء عمليات الإخلاء، وأيضًا ضرورة إخطار الإدارة العامة للمرور وهيئة الإسعاف التابع لها مجموعة المدارس المستهدفة فى أول مرحلة من مراحل الإخلاء.

وأضاف أحمد خضر مدير عام الإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن غرف العمليات المنعقدة بالوزارة والمديريات والإدارات سوف تتابع كافة عمليات الإخلاء على مستوى الجمهورية؛ لحل جميع المشكلات وتيسير الصعوبات داخل المدارس.
وزارة التربية والتعليم
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