التعليم تواصل المحاضرات التثقيفية الشهرية بالتعاون مع الوزراء

جهاد سالم



التقى اللواء أسامة شعبان وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية بمجلس الوزراء من خلال شبكة الفيديو كونفرانس بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك استكمالاً لمجموعة المحاضرات التثقيفية الشهرية التى تنظمها الإدارة العامة لأمن المنشآت بوزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتتضمن مجموعة من المحاضرات الخاصة بالحماية المدنية، والإسعافات الأولية، والأمراض والأوبئة، والهلال الأحمر وكل إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالمنشآت التعليمية.



أكد اللواء أسامة، على مجموعة الإرشادات والتوجيهات الخاصة بعمليات الإخلاء فى حالة الكوارث والأزمات والتى ستبدأ بجميع مدارس المرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية فى الأسبوع الأول بعد إجازة نصف العام مباشرة، مشددًا على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة التلاميذ أثناء عمليات الإخلاء، وأيضًا ضرورة إخطار الإدارة العامة للمرور وهيئة الإسعاف التابع لها مجموعة المدارس المستهدفة فى أول مرحلة من مراحل الإخلاء.



وأضاف أحمد خضر مدير عام الإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن غرف العمليات المنعقدة بالوزارة والمديريات والإدارات سوف تتابع كافة عمليات الإخلاء على مستوى الجمهورية؛ لحل جميع المشكلات وتيسير الصعوبات داخل المدارس.