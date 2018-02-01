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الأمم المتحدة تعلن استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

متابعات أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عودة دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية، بعد توقفها الشهر الماضي. وبحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية أكد دوجاريك، خلال إحاطة إعلامية للصحفيين مساء يوم الخميس، "استئناف إدخال المساعدات إلى إدلب عبر معبر باب ا

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بالفيديو.. المخرج محمد حماد يضع شروطا لنجاح السينما السعودية

أحمد حمدي قال المخرج السينمائي محمد حماد، إن السعودية دولة مهمة اقتصاديا ولها مصداقية كبيرة لدى العرب وقيامها بعمل طفرة مثل إنشاء دور عرض سينمائية شيء عظيم . وأضاف في تصريحات خاصة للمال أن تلك الخطوة  مهمة بالنسبة للسينما المصرية والعربية عامة خاصة وأن الجاليات العربية تتنظر مشاهدة الأفلام&nb

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تباين مؤشرات البورصة في أسبوع وترجيحات باستعادة التوازن

محلل: البورصة تترقب ما ستسفر عنه اجتماعات "السياسة النقدية" عن أسعار الفائدة الخدمات المالية يتصدر القطاعات النشطة.. واوراسكوم للإتصالات تقتنص الشركات 2.4 مليار جنيه زيادة في قيم التداولات.. و10.7 مليار مكاسب رأس المال السوقي   مصطفى طلعت تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات، الأسبوع ال

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بالفيديو..عزت العلايلي يعلن أمنياته للسينما السعودية

أحمد حمدي قال الفنان الكبير عزت العلايلي، إن توجه السعودية لإنشاء دور عرض للسينما بها في عام 2018 خطوة هائلة ورائعة جدا وفرحت بها لأنها تنمية لصناعة السينما  . وأضاف في تصريحات خاصة للمال: أتمنى رؤية الشارع السعودي ويجب انعكاسه على الشاشة مثلما رأينا الشارع المصري وانعكاسه على التاريخ . وتمن

استثمار

منتدى الخبراء يناقش خطة إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الجديدة

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جهاد سالم

افتتح د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الخميس، فعاليات منتدى الخبراء الذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، بحضور السفير فرنسيس ريتشارد دونى رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ود. أشرف حاتم مستشار الجامعة، وذلك بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

فى بداية كلمته أعرب د. خالد عبد الغفار عن سعادته بوجوده وسط كوكبة من العلماء والخبراء المصريين والأجانب، مشيرًا إلى أن هذا المنتدى يعد فرصة طيبة لمناقشة خطة الدولة لإنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستعراض بعض النماذج لفروع الجامعات الدولية الناجحة والتعرف عن قرب على رؤى وأفكار الأساتذة والخبراء المتخصصين، بشأن أهم العقبات والتحديات التى واجهت التجارب القائمة وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى مناقشة الأطر السياسية والتنظيمية لفروع تلك الجامعات.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة اختارت الجامعة الأمريكية لتنظيم منتدى الخبراء حول فروع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لكونها أبرز دليل على نجاح منظومة التعليم الأجنبى فى مصر، مشيرا إلى أنها تقدم خدمة تعليمية منذ عام 1919، وتم إصدار أول شهادة جامعية منها عام 1923، ومنذ ذلك الحين، شهد التعليم العالى تغييرات جذرية فى العالم، وأصبح الاهتمام يتجه نحو  التعليم الدولى.

وأوضح عبد الغفار أن عملية تدويل التعليم لا تعترف فقط بسهولة التنقل الواسع للطلاب ولكن تشمل أيضا تدويل المناهج وتدويل العقول وإشراك خريجى الجامعات الدولية لنشر العلم والمعارف وزيادة التنافسية، وأن الجامعات التى افتتحت فروعا لها بمختلف أنحاء العالم بلغت 295 فرعا، لافتا إلى أن الدول التى تستضيف هذه الفروع عددها 76 دولة وأن عدد الطلاب الدوليين بهذه الفروع بلغ نحو 1076 طالبا وطالبة.

وأشار إلى أن أحد التعريفات الخاصة بالفرع الدولى للجامعة هو أن تفتح الجامعة حرما لها فى دولة أخرى تقوم من خلاله بتقديم مناهج مستدامة ومتابعة آخر ما توصل إليه العلم فى التعليم والمعارف.

ولفت د. عبد الغفار إلى سعى مصر إلى الاستفادة من خبرات الدول الصديقة فى مجال التعليم والتخطيط لإقامة مجموعة كبيرة من الفروع للجامعات الدولية المتميزة، لزيادة تنافسية الخريجين اعتمادا على المعارف والتعلم والتكنولوجيا فى منظومة عادلة للتنمية المستدامة لتحقيق الرخاء والرفاهية للمجتمع المصرى.

وأكد الوزير أن التعليم والبحث العلمى من أهم الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030 لحفظ التنمية المستدامة وتحقيق تقدم المجتمع، مشيرا الى أن الخريجين هم العماد الأساسى لهذه التنمية وجودتها وهم القوة الضاربة وصناع القرار فى المستقبل، موضحا أن التعليم العالى هو المسئول عن إعدادهم  بالمهارات المعرفية والابتكارية، مشيرا إلى أهمية  التعليم العابر للحدود، وضرورة عدم النظر إليه باعتباره خيار غريب أو مستبعد.

وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن أطيب تمنياته بأن يحقق هذا المنتدى  أهدافه، مطالبا المشاركين فى المنتدى بالخروج بمقترحات تأخذ الموضوع على محمل الجد من منظور دولى مشترك، وأن يكون هناك حلول وسطى، مشددا على  ضرورة الاستجابة للمنظمات الدولية التى تستعرض المشهد الخاص بدولها وتستشرف المستقبل.

شهد افتتاح فعاليات المنتدى د. دينا برعى عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ود.حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، و د.عماد حجازى مدير صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، ود. يوسف راشد القائم بعمل أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من وزراء التعليم العالى والتربية  والتعليم السابقين، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة ، د.عز الدين أبوستيت أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ود.عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، ولفيف من أساتذة الجامعات المصرية والأمريكية والخبراء وممثلى المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، ورجال الأعمال المهتمين بهذا الشأن.
التعليم العالي
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