التنمية الأفريقى يضخ 209 ملايين دولار فى 5 مشروعات حكومية

متابعات
أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عودة دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية، بعد توقفها الشهر الماضي.
وبحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية أكد دوجاريك، خلال إحاطة إعلامية للصحفيين مساء يوم الخميس، "استئناف إدخال المساعدات إلى إدلب عبر معبر باب ا
أحمد حمدي
قال المخرج السينمائي محمد حماد، إن السعودية دولة مهمة اقتصاديا ولها مصداقية كبيرة لدى العرب وقيامها بعمل طفرة مثل إنشاء دور عرض سينمائية شيء عظيم .
وأضاف في تصريحات خاصة للمال أن تلك الخطوة مهمة بالنسبة للسينما المصرية والعربية عامة خاصة وأن الجاليات العربية تتنظر مشاهدة الأفلام&nb
محلل: البورصة تترقب ما ستسفر عنه اجتماعات "السياسة النقدية" عن أسعار الفائدة
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مصطفى طلعت
تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات، الأسبوع ال
أحمد حمدي
قال الفنان الكبير عزت العلايلي، إن توجه السعودية لإنشاء دور عرض للسينما بها في عام 2018 خطوة هائلة ورائعة جدا وفرحت بها لأنها تنمية لصناعة السينما .
وأضاف في تصريحات خاصة للمال: أتمنى رؤية الشارع السعودي ويجب انعكاسه على الشاشة مثلما رأينا الشارع المصري وانعكاسه على التاريخ .
وتمن