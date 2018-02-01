بدء تفعيل صندوق حماية حملة وثائق التأمين

news image بورصة وشركات

ننشر أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية على مدار الأسبوع

رجب عزالدين أصدرت البورصة المصرية، اليوم الخميس، بيانًا مجدولًا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الاسبوع الحالي. وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات لرصيدها، وتبقى 15167 سهمًا للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات. وأوضح البيان وجود

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
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5104.00 الجنيه الذهب
news image اقتصاد وأسواق

6.3 % ارتفاعًا بأسعار الأرضيات الخشبية خلال يناير

رضوى عبد الرازق سجلت أسعار الخشب والأرضيات الخشبية تغيرات طفيفة، خلال شهر يناير مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق. وفيما يلى جداول بتغيرات أسعار الأخشاب والأرضيات الخشبية، مقارنة بديسمبر ويناير

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image بورصة وشركات

3 شركات سمسرة تقتنص 55% من تعاملات المؤسسات في يناير

منى عبدالباري اقتنصت 3 شركات سمسرة 55% من الحصة السوقية لتعاملات المؤسسات يناير الماضي، بقيم تداولات إجمالية بلغت 12 مليار جنيه. وتصدرت التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية شركات السمسرة من حيث قيم التداولات على صعيد تعاملات المؤسسات بحصة سوقية 23.34%، وقيم تداولات 5.1 مليار جنيه، تلتها المجم

news image رياضة

تعرف على راتب المدير الفني الجديد للإسماعيلي

علي المصري علمت "المال" من مصادر مطلعة أن البرتغالى بيدرو بارني المدير الفني الجديد فريق الكرة اﻷول بالنادي الإسماعيلي، سيحصل على راتب شهري قدره 12 ألف دولار، بعدما وقع عقود قيادة الدروايش صباح اليوم الخميس. وأضافت المصادر أن إسلام الشاطر، نجم الأهلي السابق، وصديق المدرب، هو من طرح اسم بيدرو ل

تأميـــن

بدء تفعيل صندوق حماية حملة وثائق التأمين

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❐ عبد المعطى: نترقب موافقة مجلس الوزراء.. مارس المقبل

 ماهر أبوالفضل ومروة عبد النبى

تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية، على إعداد النظام الأساسى لصندوق حماية حملة الوثائق، فى خطوة تستهدف تفعيل الكيان، الذى أنشئ بموجب تعديلات قانون الإشراف والرقابة على التأمين، رقم 10 لسنة 1981، وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008.

قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الأخيرة ستنتهى من مسودة النظام الأساسى خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لشركات التأمين، بصفته ممثلا للسوق.

وأكد فى تصريحات لـ «المال»، أنه من المقرر الانتهاء من النظام الأساسى فى صورته الأخيرة، نهاية فبراير الجارى، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء، من خلال الوزير المختص، للموافقة عليه، وتوقع موافقة الحكومة على تفعيل الصندوق، خلال مارس المقبل.

وتنص المادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين، رقم 10 لسنة 1981، المعدل بمقتضى القوانين 91 لسنة 1995، و156 لسنة 1998، و118 لسنة 2008، على إنشاء صندوق يسمى بصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين المسجلة بالهيئة، ويكون له شخصية اعتبارية خاصة وميزانية مستقلة، ويخضع لإشراف الهيئة، ويهدف إلى تعويض حملة الوثائق والمستفيدين، نتيجة لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، ويصدر بالنظام الأساسى له قرار من رئيس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، بعد أخذ رأى الهيئة.

وأشار «عبد المعطى» إلى أنه سيتم الاستفادة من مزايا صندوق حماية المستثمر بسوق المال، مثل الاشتراكات وتشكيل مجلس الإدارة، خلال إعداد النظام الأساسى لصندوق حماية حملة الوثائق، كما سيتم العمل على تفادى عيوبه.

وأضاف اأن الهيئة تدرس طريقة تمويل الصندوق، وهل سيكون من الشركات، أم من العملاء، أم كليهما، ونسب كل طرف.

ولفت إلى أن الأموال تضخمت بصندوق حماية المستثمر، نتيجة ضعف التعويضات، وهو ما سيتم العمل على تلافيه، بحيث لا تشكل موارد الصندوق عبئاً على أطرافه، مع ضمان وجود سيولة تفى بتعويضات العملاء، حال عجز شركة التأمين عن السداد، لأسباب سيتم دراستها.

يتضمن النظام الأساسى لصندوق حماية حملة وثائق التأمين، وفقا لنص المادة 43 من قانون الإشراف والرقابة، بنودا من بينها أغراضه، ووسائل تحقيقها، وتنظيم العلاقة بينه وبين الهيئة، بالإضافة إلى تحديد اشتراك العضوية، وشروطها، وقيمة الاشتراكات السنوية للشركات الأعضاء، ونظام عمل الصندوق وتشكيل مجلس إدارته، علاوة على نطاق الضمان والحد الأقصى للتعويض من الصندوق، والموارد المالية، وقواعد وأوجه الصرف منها، وأخيرا مراجعة حساباته.
وثيقة التأمين/ بوليصة التأمين
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