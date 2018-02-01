بدء تفعيل صندوق حماية حملة وثائق التأمين

❐ عبد المعطى: نترقب موافقة مجلس الوزراء.. مارس المقبل



ماهر أبوالفضل ومروة عبد النبى



تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية، على إعداد النظام الأساسى لصندوق حماية حملة الوثائق، فى خطوة تستهدف تفعيل الكيان، الذى أنشئ بموجب تعديلات قانون الإشراف والرقابة على التأمين، رقم 10 لسنة 1981، وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008.



قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الأخيرة ستنتهى من مسودة النظام الأساسى خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لشركات التأمين، بصفته ممثلا للسوق.



وأكد فى تصريحات لـ «المال»، أنه من المقرر الانتهاء من النظام الأساسى فى صورته الأخيرة، نهاية فبراير الجارى، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء، من خلال الوزير المختص، للموافقة عليه، وتوقع موافقة الحكومة على تفعيل الصندوق، خلال مارس المقبل.



وتنص المادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين، رقم 10 لسنة 1981، المعدل بمقتضى القوانين 91 لسنة 1995، و156 لسنة 1998، و118 لسنة 2008، على إنشاء صندوق يسمى بصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين المسجلة بالهيئة، ويكون له شخصية اعتبارية خاصة وميزانية مستقلة، ويخضع لإشراف الهيئة، ويهدف إلى تعويض حملة الوثائق والمستفيدين، نتيجة لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، ويصدر بالنظام الأساسى له قرار من رئيس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، بعد أخذ رأى الهيئة.



وأشار «عبد المعطى» إلى أنه سيتم الاستفادة من مزايا صندوق حماية المستثمر بسوق المال، مثل الاشتراكات وتشكيل مجلس الإدارة، خلال إعداد النظام الأساسى لصندوق حماية حملة الوثائق، كما سيتم العمل على تفادى عيوبه.



وأضاف اأن الهيئة تدرس طريقة تمويل الصندوق، وهل سيكون من الشركات، أم من العملاء، أم كليهما، ونسب كل طرف.



ولفت إلى أن الأموال تضخمت بصندوق حماية المستثمر، نتيجة ضعف التعويضات، وهو ما سيتم العمل على تلافيه، بحيث لا تشكل موارد الصندوق عبئاً على أطرافه، مع ضمان وجود سيولة تفى بتعويضات العملاء، حال عجز شركة التأمين عن السداد، لأسباب سيتم دراستها.



يتضمن النظام الأساسى لصندوق حماية حملة وثائق التأمين، وفقا لنص المادة 43 من قانون الإشراف والرقابة، بنودا من بينها أغراضه، ووسائل تحقيقها، وتنظيم العلاقة بينه وبين الهيئة، بالإضافة إلى تحديد اشتراك العضوية، وشروطها، وقيمة الاشتراكات السنوية للشركات الأعضاء، ونظام عمل الصندوق وتشكيل مجلس إدارته، علاوة على نطاق الضمان والحد الأقصى للتعويض من الصندوق، والموارد المالية، وقواعد وأوجه الصرف منها، وأخيرا مراجعة حساباته.