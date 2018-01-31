وزير الإسكان يوجه بسرعة تنفيذ محور 30 يونيو

علي راشد
شهدت قاعة عبد الرحمن الشرقاوي، ندوة ثقافية بعنوان "الإعلام والقوى الناعمة" شارك فيها الاعلامي سيد الغضبان، حمد بن عبد الله القاضي، أمين عام مجلس أمناء مؤسسة حمد بن جاسر الثقافية السعودية، الإعلامي توماس جورجيسيان، وأدارها الاعلامي محمود الورواري.
بداية قال الإعلامي سيد الغضبان إن هناك عدد
علي راشد
افتتحت قاعة محمد أبو المجد"الموائد المستديرة" أولى فاعليات اليوم الخامس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته ال49 بندوة عنوانه ا"ترجمة الأفلام السينمائية وعلاقتها بالأدب"بمشاركة السفير محمود عزت مساعد وزير الخارجية الأسبق والكاتب مصطفى محرم وأدار الحوار المترجم والروائي محمود قاسم .
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علي راشد
شهد مخيم اتحاد الناشرين المصريين بمعرض القاهرة الدولي فى دورته ال 49، حفل توقيع جماعي لسلسلة كتابات جديدة بحضور "منير عتبة" رئيس تحرير سلسلة الكتابات وأحمد توفيق مدير التحرير والعديد من كتاب السلسلة،منهم" دينا سليمان، ولاء حمادة، هبة خميس،خلد سليم، محمود الكرشابي، سلمى هشام، ياسر جمعة".
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علي راشد
ناقشت ندوة "كتابات الأقدمين" فاعليات المقهى الثقافي كتاب "رسالة في الموسيقى"، لنصر الدين الطوسي، أمس، بمشاركة الدكتور فتحي الخميسي، الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى، الذي تحدث عن نصر الدين الطوسي، الذي عاش في القرن الـ 13، وتكلم عن الإيقاع في كتابه ولكنه لم يتكلم عن المقامات والقوالب، وتكلم