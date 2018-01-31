وزير الإسكان يوجه بسرعة تنفيذ محور 30 يونيو

news image ثقافة وفنون

القاعة الرئيسية تناقش الإعلام والقوى الناعمة

علي راشد شهدت قاعة عبد الرحمن الشرقاوي، ندوة ثقافية بعنوان "الإعلام والقوى الناعمة" شارك فيها الاعلامي سيد الغضبان، حمد بن عبد الله القاضي، أمين عام مجلس أمناء مؤسسة حمد بن جاسر الثقافية السعودية، الإعلامي توماس جورجيسيان، وأدارها الاعلامي محمود الورواري. بداية قال الإعلامي سيد الغضبان إن هناك عدد

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image ثقافة وفنون

تفاصيل ندوة ترجمة الأفلام وعلاقتها بالأدب

علي راشد افتتحت قاعة محمد أبو المجد"الموائد المستديرة" أولى فاعليات اليوم الخامس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته ال49 بندوة عنوانه ا"ترجمة الأفلام السينمائية وعلاقتها بالأدب"بمشاركة السفير محمود عزت مساعد وزير الخارجية الأسبق والكاتب مصطفى محرم  وأدار الحوار المترجم والروائي محمود قاسم . ف

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image ثقافة وفنون

توقيع جماعي لسلسلة كتابات جديدة بمخيم اتحاد الناشرين

علي راشد شهد مخيم اتحاد الناشرين المصريين بمعرض القاهرة الدولي فى دورته ال 49، حفل توقيع جماعي لسلسلة كتابات جديدة بحضور "منير عتبة" رئيس تحرير سلسلة الكتابات وأحمد توفيق مدير التحرير والعديد من كتاب السلسلة،منهم" دينا سليمان، ولاء حمادة، هبة خميس،خلد سليم، محمود الكرشابي، سلمى هشام، ياسر جمعة". &

news image ثقافة وفنون

كتابات الأقدمين تناقش رسالة في الموسيقى للطوسي

علي راشد ناقشت ندوة "كتابات الأقدمين" فاعليات المقهى الثقافي كتاب "رسالة في الموسيقى"، لنصر الدين الطوسي، أمس، بمشاركة الدكتور فتحي الخميسي، الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى، الذي تحدث عن نصر الدين الطوسي، الذي عاش في القرن الـ 13، وتكلم عن الإيقاع في كتابه ولكنه لم يتكلم عن المقامات والقوالب، وتكلم

نقل وملاحة

وزير الإسكان يوجه بسرعة تنفيذ محور 30 يونيو

inner image

 بدور إبراهيم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للأعمال بمحور 30 يونيو، الذي تعمل في تنفيذه 18 شركة مقاولات (11 في الطرق، 7 في الكباري).

وطالب وزير الإسكان شركات المقاولات المنفذة للمحور بسرعة الانتهاء من التنفيذ، لما يمثله هذا المحور من أهمية تنموية كبيرة، مشددا على ضرورة تكثيف العمالة والمعدات بكل المواقع، ومطالب بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وإسنادها لغيرها.

وتفقد الوزير كوبرى الاتصال، الذى يعد أحد الكبارى المنفذة بالمحور، والذى تم الانتهاء منه، وتشغيله تجريبيا، لحين انتهاء المحور بالكامل، لخدمة ساكنى الاسكان الجتماعى، بالمنحة الإماراتية، وربطهم بمدينة بورسعيد.

كما تفقد وزير الإسكان بعض قطاعات الطريق، والأعمال الصناعية، سواء الكبارى أو الانفاق، التى ستخدم المناطق المحيطة بالمحور، وتفقد كذلك أعمال معالجة التربة، والخامات المستوردة لتثبيت التربة، نظرا لأهمية هذا المحور، والأحمال الثقيلة المتوقعة عليه.

 وشدد الوزير على أنه ستكون هناك متابعة يومية للموقف التنفيذى للأعمال، لحين الانتهاء من المحور، كما سيتم إدراج محور 30 يونيو على أجندة الاجتماع الأسبوعى للمرافق، لتذليل أى عقبة، وحل أى مشكلة فى التنفيذ.

 وقال الدكتور مصطفى مدبولى: محور 30 يونيو طريق حر بطول 95 كم وعرض 80 م تقريباً، يبدأ من جنوب بورسعيد/ ماراً بالطريق الدولى الساحلى بورسعيد / دمياط، ويمتد جنوباً حتى يتقاطع مع طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى (الكيلو 94). 

وأضاف أنه طريق مزدوج، وكل اتجاه به 5 حارات مرورية (2 للنقل الثقيل – 3 للمركبات) يفصل بينها حاجز خرسانى، ويشتمل على 16 كوبرى، منها 10 كبارى رئيسية على المسار (مصرف بورسعيد الرئيسي، مصرف القنطرة شرق، شادر عزام، مصرف الحسينية، ترعة الصالحية، الكسارة أبوشلبي السطحي، السكة الحديد، ترعة الإسماعيلية، المحسمة، القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي)، بجانب 6 كبارى فرعية عمودية على المسار (مصرف القنطرة شرق، الصالحية، فاقوس الفردان، الكسارة أبو شلبي العلوي، 36 الحربي، وادي الملاك)، كما يشتمل المحورأيضاً على 16 نفقاً عرضياً للسيارات والمشاة، ونفقين للمشاة فقط، و6 محطات خدمة، و4 محطات لتحصيل الرسوم.

 وحول أهمية مشروع محور 30 يونيو، أوضح الوزير، أنه محور النقل الأساسى لخدمة تنفيذ مشروعات تنمية قناة السويس، وإسراع معدلات التنمية على جانبى محور قناة السويس، وتطوير وربط موانئ مصر (شرق وغرب بورسعيد – دمياط – الإسكندرية – العريش – خليج السويس) ببعضها، وزيادة الربط بين سيناء والدلتا، وتنفيذ المخططات المستقبلية لروافد المنصورة والمطرية والجمالية وجبل الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة، مما يسهم فى إسراع معدلات التنمية، بجانب رفع مقومات المناطق المحيطة على جانبى الطريق مادياً واقتصادياً، وخلق فرص تنموية جديدة تسهم فى زيادة الدخل القومى المصرى، وتوفير فرص العمل، ووضع أماكن أثرية مهمة على خريطة السياحة كمناطق (تل دفنة – كفرى وجزيرة تنيس).
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا