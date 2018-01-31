مصر للطيران تنظم أولى ندواتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب

news image بورصة وشركات

المصرى للصادرات: 97.8% نسبة تغطية اكتتاب زيادة رأس المال

رجب عزالدين أعلن البنك المصرى لتنمية الصادرات، عن تغطية الاكتتاب فى المرحلة الأولى لزيادة رأس المال المصدر بنسبة 97.8%. وأضاف البنك، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: "تم الاكتتاب بالمرحلة الأولى على 97.8 مليون سهم، وسيتم طرح باقي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها، والبالغة 2.2 مليون سهم، ب

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
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5104.00 الجنيه الذهب
news image بورصة وشركات

فاروس يوصي بزيادة الوزن النسبي لسهم جهينة

منى عبدالباري قام بنك استثمار فاروس برفع توصيته للوزن النسبي لسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، مع الإبقاء على قيمة عادلة عند مستوى 14.42 جنيه، مقابل مستويات تداول حول 11 جنيهًا حاليًا. وأرجع بنك الاستثمار في ورقة بحثية اليوم الأربعاء، تحسن الوزن النسبي للسهم إلى مبادرة نفذتها الشركة أسهمت في تعزي

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image طاقة

هندسة عين شمس تنظم غدًا نموذج محاكاة ماراثون شل البيئى بآسيا

نسمة بيومى تنظم كلية الهندسة، جامعة عين شمس، غدًا الخميس، حدث المُحاكاة لمسابقة ماراثون شل البيئي بآسيا 2018" ، والتي سيتم خلالها إعداد الـ8 فرق المتأهلة للمسابقة قبل التوجه إلى سنغافورة، لاستكمال رحلتهم للوصول إلى نسخة 2018 من مسابقة ماراثون شل البيئي، وستقام للمرة الثانية على التوالي في سنغافورة،

news image سيـــاســة

وزير إسرائيلي يدعو إلى عمل عسكري ضد إيران

عادل عبد الجواد انتقد الوزير الإسرائيلي "نفتالي بينت" اليوم الأربعاء، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، سياسة بلاده إزاء التهديد الإيراني مشددا على أن العمل العسكري يجب أن يكون ضد إيران، و"ضرب رأس الأخطبوط" حسب وصفه ، وعدم الاكتفاء بضرب حزب الله. وقال "بينت" إن عل

نقل وملاحة

مصر للطيران تنظم أولى ندواتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب

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المال - خاص

نظمت مصر للطيران -اليوم الأربعاء- ندوتها الأولى بقاعة لطيفة الزيات، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بعنوان "مصر للطيران وتأهيل وتدريب الشباب".

وتحدث في الندوة، الطيار هادي الشقنقيري رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب عن الخدمات والدورات التدريبية التي تقدمها أكاديمية مصر للطيران للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، وتحدث جمال الجزار رئيس قطاع الكرنك للسياحة عن خدمات قطاع السياحة بالشركة (الكرنك) ودوره في تشجيع السياحة الداخلية.

وقدمت مصر للطيران للحضور في الندوة كروت تخفيض 50٪ على الدورات التي تقدمها أكاديمية مصر للطيران للتدريب وهدايا تذكارية للفائزين في المسابقة التي أقيمت في نهاية الندوة تتضمن أسئلة عن مصر للطيران.

وكانت نتائج الندوة الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب، برئاسة الطيار هادي الشقنقيري، والهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، وبموجبه ستقدم الأكاديمية دورات تدريبية متنوعة لموظفي الهيئة على أعلى مستوى.

وستنظم مصر للطيران ندوتها الثانية بالمعرض، غدًا الخميس، بعنوان "من قلب مصر لقلب العالم"، وتتناول أنشطة مصر للطيران وشركاتها التابعة والخدمات والمميزات التي تقدمها لعملائها.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تشارك في الدورة الـ49 للمعرض، بجناح متميز للطفل على هيئة نموذج طائرة يقوم من خلاله الطفل بتجربة سفر واقعية معتمداً على نفسه في جميع الخطوات من الدقيقة الأولى لوصوله المطار، ومروره بمنطقة التفتيش والجوازات وحتى صعوده على متن طائرة مصر للطيران.

وكذلك تجربة يؤدي خلالها الأطفال دور الطيار والمضيف والمضيفة، وضابط الأمن.
مصر للطيران
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