مصر للطيران تنظم أولى ندواتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب

المال - خاص



نظمت مصر للطيران -اليوم الأربعاء- ندوتها الأولى بقاعة لطيفة الزيات، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بعنوان "مصر للطيران وتأهيل وتدريب الشباب".



وتحدث في الندوة، الطيار هادي الشقنقيري رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب عن الخدمات والدورات التدريبية التي تقدمها أكاديمية مصر للطيران للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، وتحدث جمال الجزار رئيس قطاع الكرنك للسياحة عن خدمات قطاع السياحة بالشركة (الكرنك) ودوره في تشجيع السياحة الداخلية.



وقدمت مصر للطيران للحضور في الندوة كروت تخفيض 50٪ على الدورات التي تقدمها أكاديمية مصر للطيران للتدريب وهدايا تذكارية للفائزين في المسابقة التي أقيمت في نهاية الندوة تتضمن أسئلة عن مصر للطيران.



وكانت نتائج الندوة الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب، برئاسة الطيار هادي الشقنقيري، والهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، وبموجبه ستقدم الأكاديمية دورات تدريبية متنوعة لموظفي الهيئة على أعلى مستوى.



وستنظم مصر للطيران ندوتها الثانية بالمعرض، غدًا الخميس، بعنوان "من قلب مصر لقلب العالم"، وتتناول أنشطة مصر للطيران وشركاتها التابعة والخدمات والمميزات التي تقدمها لعملائها.



جدير بالذكر أن مصر للطيران تشارك في الدورة الـ49 للمعرض، بجناح متميز للطفل على هيئة نموذج طائرة يقوم من خلاله الطفل بتجربة سفر واقعية معتمداً على نفسه في جميع الخطوات من الدقيقة الأولى لوصوله المطار، ومروره بمنطقة التفتيش والجوازات وحتى صعوده على متن طائرة مصر للطيران.



وكذلك تجربة يؤدي خلالها الأطفال دور الطيار والمضيف والمضيفة، وضابط الأمن.