5 آلاف طن بضائع تغادر موانئ البحر الأحمر إلى اليمن

news image بورصة وشركات

المصرى للصادرات: 97.8% نسبة تغطية اكتتاب زيادة رأس المال

رجب عزالدين أعلن البنك المصرى لتنمية الصادرات، عن تغطية الاكتتاب فى المرحلة الأولى لزيادة رأس المال المصدر بنسبة 97.8%. وأضاف البنك، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: "تم الاكتتاب بالمرحلة الأولى على 97.8 مليون سهم، وسيتم طرح باقي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها، والبالغة 2.2 مليون سهم، ب

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
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547.00 عيار 18
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5104.00 الجنيه الذهب
news image بورصة وشركات

فاروس يوصي بزيادة الوزن النسبي لسهم جهينة

منى عبدالباري قام بنك استثمار فاروس برفع توصيته للوزن النسبي لسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، مع الإبقاء على قيمة عادلة عند مستوى 14.42 جنيه، مقابل مستويات تداول حول 11 جنيهًا حاليًا. وأرجع بنك الاستثمار في ورقة بحثية اليوم الأربعاء، تحسن الوزن النسبي للسهم إلى مبادرة نفذتها الشركة أسهمت في تعزي

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image طاقة

هندسة عين شمس تنظم غدًا نموذج محاكاة ماراثون شل البيئى بآسيا

نسمة بيومى تنظم كلية الهندسة، جامعة عين شمس، غدًا الخميس، حدث المُحاكاة لمسابقة ماراثون شل البيئي بآسيا 2018" ، والتي سيتم خلالها إعداد الـ8 فرق المتأهلة للمسابقة قبل التوجه إلى سنغافورة، لاستكمال رحلتهم للوصول إلى نسخة 2018 من مسابقة ماراثون شل البيئي، وستقام للمرة الثانية على التوالي في سنغافورة،

news image سيـــاســة

وزير إسرائيلي يدعو إلى عمل عسكري ضد إيران

عادل عبد الجواد انتقد الوزير الإسرائيلي "نفتالي بينت" اليوم الأربعاء، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، سياسة بلاده إزاء التهديد الإيراني مشددا على أن العمل العسكري يجب أن يكون ضد إيران، و"ضرب رأس الأخطبوط" حسب وصفه ، وعدم الاكتفاء بضرب حزب الله. وقال "بينت" إن عل

نقل وملاحة

5 آلاف طن بضائع تغادر موانئ البحر الأحمر إلى اليمن

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نادية صابر

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لمغادرة السفينة إكرام وعلى متنها 5 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى اليمن.

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 114 راكبا و 89 شاحنة بضائع وشاحنة عفش ركاب و 10 سيارات، بينما تغادر السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 35 شاحنة بضائع.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى أمانة، الحرية2، النوى اكسبريس وعلى متنها 372 راكبا و 102 شاحنة بضائع و 11 شاحنة عفش ركاب و 10 سيارات.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 819 راكبا وتداول 79 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 229 راكبا و 18 برادا و 6 تريللات و 2 باص جيت.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين آيلة وسينا وعلى متنهما 212 راكبا و 9 برادا و 9 تريللا، فيما غادرت السفينتان آيلة وسينا وعلى متنهما 378 راكبا و 23 برادا و 14 تريللا.
الموانئ المصرية
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