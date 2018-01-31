ميناء غرب بورسعيد يستقبل من البرازيل 4394 رأس ماشية حية

رجب عزالدين
أعلن البنك المصرى لتنمية الصادرات، عن تغطية الاكتتاب فى المرحلة الأولى لزيادة رأس المال المصدر بنسبة 97.8%.
وأضاف البنك، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: "تم الاكتتاب بالمرحلة الأولى على 97.8 مليون سهم، وسيتم طرح باقي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها، والبالغة 2.2 مليون سهم، ب
منى عبدالباري
قام بنك استثمار فاروس برفع توصيته للوزن النسبي لسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، مع الإبقاء على قيمة عادلة عند مستوى 14.42 جنيه، مقابل مستويات تداول حول 11 جنيهًا حاليًا.
وأرجع بنك الاستثمار في ورقة بحثية اليوم الأربعاء، تحسن الوزن النسبي للسهم إلى مبادرة نفذتها الشركة أسهمت في تعزي
نسمة بيومى
تنظم كلية الهندسة، جامعة عين شمس، غدًا الخميس، حدث المُحاكاة لمسابقة ماراثون شل البيئي بآسيا 2018" ، والتي سيتم خلالها إعداد الـ8 فرق المتأهلة للمسابقة قبل التوجه إلى سنغافورة، لاستكمال رحلتهم للوصول إلى نسخة 2018 من مسابقة ماراثون شل البيئي، وستقام للمرة الثانية على التوالي في سنغافورة،
عادل عبد الجواد
انتقد الوزير الإسرائيلي "نفتالي بينت" اليوم الأربعاء، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، سياسة بلاده إزاء التهديد الإيراني مشددا على أن العمل العسكري يجب أن يكون ضد إيران، و"ضرب رأس الأخطبوط" حسب وصفه ، وعدم الاكتفاء بضرب حزب الله.
وقال "بينت" إن عل