وزير النقل يتابع تركيب بوابات التذاكر الجديدة وانتظام زمن التقاطر

news image بورصة وشركات

المصرى للصادرات: 97.8% نسبة تغطية اكتتاب زيادة رأس المال

رجب عزالدين أعلن البنك المصرى لتنمية الصادرات، عن تغطية الاكتتاب فى المرحلة الأولى لزيادة رأس المال المصدر بنسبة 97.8%. وأضاف البنك، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: "تم الاكتتاب بالمرحلة الأولى على 97.8 مليون سهم، وسيتم طرح باقي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها، والبالغة 2.2 مليون سهم، ب

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news image بورصة وشركات

فاروس يوصي بزيادة الوزن النسبي لسهم جهينة

منى عبدالباري قام بنك استثمار فاروس برفع توصيته للوزن النسبي لسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، مع الإبقاء على قيمة عادلة عند مستوى 14.42 جنيه، مقابل مستويات تداول حول 11 جنيهًا حاليًا. وأرجع بنك الاستثمار في ورقة بحثية اليوم الأربعاء، تحسن الوزن النسبي للسهم إلى مبادرة نفذتها الشركة أسهمت في تعزي

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السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image طاقة

هندسة عين شمس تنظم غدًا نموذج محاكاة ماراثون شل البيئى بآسيا

نسمة بيومى تنظم كلية الهندسة، جامعة عين شمس، غدًا الخميس، حدث المُحاكاة لمسابقة ماراثون شل البيئي بآسيا 2018" ، والتي سيتم خلالها إعداد الـ8 فرق المتأهلة للمسابقة قبل التوجه إلى سنغافورة، لاستكمال رحلتهم للوصول إلى نسخة 2018 من مسابقة ماراثون شل البيئي، وستقام للمرة الثانية على التوالي في سنغافورة،

news image سيـــاســة

وزير إسرائيلي يدعو إلى عمل عسكري ضد إيران

عادل عبد الجواد انتقد الوزير الإسرائيلي "نفتالي بينت" اليوم الأربعاء، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، سياسة بلاده إزاء التهديد الإيراني مشددا على أن العمل العسكري يجب أن يكون ضد إيران، و"ضرب رأس الأخطبوط" حسب وصفه ، وعدم الاكتفاء بضرب حزب الله. وقال "بينت" إن عل

نقل وملاحة

وزير النقل يتابع تركيب بوابات التذاكر الجديدة وانتظام زمن التقاطر

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محمود محسن:

واصل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، جولاته التفقدية المفاجئة لمرافق النقل التابعة للوزارة لمتابعة انتظام العمل بهذه المرافق الحيوية الهامة التي تخدم ملايين المواطنيين يوميا حيث فاجىء الوزير مساء أمس العاملين بمحطتي  العتبة والسادات.

ففي  محطة العتبة التبادلية بين الخطين الثالث والثاني اطمأن عرفات على انتظام العمل في المحطة كما تابع أعمال تركيب بوابات التذاكر الجديدة بالمحطة خاصة بعد وصول جميع بوابات التذاكر الجديدة الخاصة بالخطين الأول والثاني لمترو الانفاق والبالغ عددها 850 بوابة كارت ذكي جديدة  تم التعاقد عليها مع شركة “تاليس كومينيكيشن أند سيكيورتى” الفرنسية، لتحل محل البوابات القديمة.

صرح وزير النقل أن هذه الاعمال تتم في إطار خطة تطوير الخطين الأول والثانى مشيرا الى انه تم تركيب عدد  676 بوابة جديدة حتى الان  منوها الى إستمرار أعمال التركيب حتى الإنتهاء من تشغيل كافة الماكينات في خلال شهرين. لافتا الى أن  البوابات الجديدة  تتضمن نظامًا ثنائى التكنولوجيا “مغناطيسى ولا تلامسى” بما يتيح لها استخدام التذاكر المغناطيسية العادية لراكب الرحلة الواحدة بجانب الكارت الذكى اللا تلامسى.

كما تابع عرفات في محطة السادات التبادلية بين الخط الاول والثاني انتظام عمليات التشغيل وزمن التقاطر وتفقد أرصفة المحطة على الخطين الاول والثاني واطمأن على الخدمة المقدمة للجمهور ، والتقى عددا من العاملين والركاب ودار حوار حول خطة تطوير الخطين الاول والثاني، حيث أكد عرفات على ان الخطة قد بدأت بالفعل حيث يجري تنفيذ أعمال ازدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة والجديدة بالخط الاول، لافتا الى أهمية مشروعات مترو الانفاق كأحد اهم وسائل النقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى.

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