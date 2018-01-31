الشراع للوساطة تستهدف 300 مليون جنيه أقساط

news image بورصة وشركات

ننشر أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية على مدار الأسبوع

رجب عزالدين أصدرت البورصة المصرية، اليوم الخميس، بيانًا مجدولًا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الاسبوع الحالي. وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات لرصيدها، وتبقى 15167 سهمًا للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات. وأوضح البيان وجود

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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
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5104.00 الجنيه الذهب
news image اقتصاد وأسواق

6.3 % ارتفاعًا بأسعار الأرضيات الخشبية خلال يناير

رضوى عبد الرازق سجلت أسعار الخشب والأرضيات الخشبية تغيرات طفيفة، خلال شهر يناير مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق. وفيما يلى جداول بتغيرات أسعار الأخشاب والأرضيات الخشبية، مقارنة بديسمبر ويناير

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image بورصة وشركات

3 شركات سمسرة تقتنص 55% من تعاملات المؤسسات في يناير

منى عبدالباري اقتنصت 3 شركات سمسرة 55% من الحصة السوقية لتعاملات المؤسسات يناير الماضي، بقيم تداولات إجمالية بلغت 12 مليار جنيه. وتصدرت التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية شركات السمسرة من حيث قيم التداولات على صعيد تعاملات المؤسسات بحصة سوقية 23.34%، وقيم تداولات 5.1 مليار جنيه، تلتها المجم

news image رياضة

تعرف على راتب المدير الفني الجديد للإسماعيلي

علي المصري علمت "المال" من مصادر مطلعة أن البرتغالى بيدرو بارني المدير الفني الجديد فريق الكرة اﻷول بالنادي الإسماعيلي، سيحصل على راتب شهري قدره 12 ألف دولار، بعدما وقع عقود قيادة الدروايش صباح اليوم الخميس. وأضافت المصادر أن إسلام الشاطر، نجم الأهلي السابق، وصديق المدرب، هو من طرح اسم بيدرو ل

تأميـــن

الشراع للوساطة تستهدف 300 مليون جنيه أقساط

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مروة عبد النبي :

 تستهدف شركة الشراع للوساطة التأمينية 300 مليون جنيه أقساط تأمينية لصالح شركات التأمين التى تعمل معها بنهاية العام الجارى 2018 مقابل 200 مليون جنيه بنهاية العام الماضى بنسبة زيادة 100%.

قال محمد فتحى مدير عام الشئون الفنية لشركة "الشراع " للوساطة التأمينية أن شركته تستهدف 50% نمو فى حجم اعمالها نهاية العام الحالى لصالح شركات التامين المصرية ليتواكب مع حجم التوسعات الكبرى التى تنتوى الشركة عملها على المستويين المحلى والإقليمى.

أضاف ان أبرز شركات التأمين التى تعاقدت معها الشراع هى "المصرية " لتأمينات الحياة التكافلى "gig"  وشركة "وثاق"  للتأمينات العامة وأليانز للتأمين و" المصرية " للتأمينات العامة التكافلى.

ولفت فتحى الى أن شركته تدرس إفتتاح فرع جديد للشركة فى مصر بإحدى محافظات الوجه البحرى كشرم الشيخ او الغردقة أو البحر الأحمر لكن الدراسة لم تحسم حتى الان بالتحديد تواجد الفرع.

وأشار الى أن الشركة تسعد لعدد كبير من الخطوات الكبرى التى ستكون بمثابة نقلة نوعية للشركة أبرزها الحصول على شهادة الأيزو من هيئة اللويدز الإنجليزية لطلب شهادة الأيزو 9001..2015 وهى نظام جديد يعمل على دراسة المخاطر بالشركة وتقييمها ومعرفة مستوى أدائها وقدرتها على التطوير علاوة على الإستعداد لطلب تصنيف الشركة من احدى مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية وغيرها من الخطوات الجادة.

وأوضح مدير عام الشئون الفنية بـ" الشراع " أن شركته تستهدف رفع رأسمالها الى 5 ملايين جنيه خلال العامين المقبلين 2019 و2020 ، مقابل 3 ملايين جنيه.

ومن المعروف ان هيكل ملكية شركة الشراع للوساطة التامينية يتوزع بواقع 99% لشركة " الشراع للتنمية والتجارة العامة " وبنسبة 1% للأفراد.

من ناحية اخري اشار  فتحى الي ان شركته حققت 200 مليون جنيه أقساط تأمينية لصالح شركات التأمين التى تتعامل معها بنهاية العام الماضي مقابل  100 مليون جنيه أقساط تأمينية بنهاية 2016.

أضاف ان شركته حققت  100 %  نمو فى حجم الأعمال نتيجة مجهودات مكثفة  بذلتها "الشراع " للوساطة من خلال طاقمها الفنى والإنتاجى لصالح شركات التامين المتعاقد معها وأبرزها "المصرية " لتأمينات الحياة التكافلى "gig"  وشركة "وثاق"  للتأمينات العامة وأليانز للتأمين و" المصرية " لتأمينات الحياة التكافلى  والمصرية للتأمين التكافلى.

وأوضح فتحى ان شركته لديها محفظة كبيرة تتوزع  80 % لصالح نشاط الممتلكات و السيارات و20% لصالح نشاطى التأمين الطبى وتأمينات الحياة مشيرآ أن التامين الطبى يشهد إقبالآ ملحوظ خلال الفترة الماضية وسوف يكون له نمو  مستقبلى منفردآ يعود بالنمو الكلى على قطاع التامين ككل خلال الاعوام المقبلة.

وكشف فتحى عن شركته احتلت المركز الأول من شركة "وثاق" للتأمينات العامة  حيث جلبت "الشراع" أكبر حجم من الأقساط التأمينية من بين كافة شركات الوساطة الاخرى التى تتعامل معها .

أضاف ان أن شركته نجحت فى جلب مايقرب من 15 مليون جنيه أقساط لصالح شركة "وثاق " للتأمينات العامة بنهاية العام الماضى مما أهلها للحصول على مركز متميز .

وأشار مدير عام الشئون الفنية أن شركته تخطط جديآ لرفع رأسمالها إلى 5 ملايين جنيه مقابل 3 ملايين جنيه بدعم من الأرباح والمساهمين قبل حلول 2020 بالرغم من أنها أعلى رأسمال بين شركات الوساطة التأمينية المباشرة لافتآ إلى أن شركته تعتزم الحصول على تصنيف إئتمانى من إحدى مؤسسات التصنيف العالمية لرفع مستوى تعاملاتها والتعاقد مع عدد من الشركات متعددة الجنسيات فى مصر والتى ترغب دومآ فى التعامل مع شركات تأمين ووساطة مصنفة عالميآ.


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