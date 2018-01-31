بدء الاجتماع الإقليمى لمدراء الجمارك

news image بورصة وشركات

المصرى للصادرات: 97.8% نسبة تغطية اكتتاب زيادة رأس المال

رجب عزالدين أعلن البنك المصرى لتنمية الصادرات، عن تغطية الاكتتاب فى المرحلة الأولى لزيادة رأس المال المصدر بنسبة 97.8%. وأضاف البنك، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: "تم الاكتتاب بالمرحلة الأولى على 97.8 مليون سهم، وسيتم طرح باقي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها، والبالغة 2.2 مليون سهم، ب

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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
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5104.00 الجنيه الذهب
news image بورصة وشركات

فاروس يوصي بزيادة الوزن النسبي لسهم جهينة

منى عبدالباري قام بنك استثمار فاروس برفع توصيته للوزن النسبي لسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، مع الإبقاء على قيمة عادلة عند مستوى 14.42 جنيه، مقابل مستويات تداول حول 11 جنيهًا حاليًا. وأرجع بنك الاستثمار في ورقة بحثية اليوم الأربعاء، تحسن الوزن النسبي للسهم إلى مبادرة نفذتها الشركة أسهمت في تعزي

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image طاقة

هندسة عين شمس تنظم غدًا نموذج محاكاة ماراثون شل البيئى بآسيا

نسمة بيومى تنظم كلية الهندسة، جامعة عين شمس، غدًا الخميس، حدث المُحاكاة لمسابقة ماراثون شل البيئي بآسيا 2018" ، والتي سيتم خلالها إعداد الـ8 فرق المتأهلة للمسابقة قبل التوجه إلى سنغافورة، لاستكمال رحلتهم للوصول إلى نسخة 2018 من مسابقة ماراثون شل البيئي، وستقام للمرة الثانية على التوالي في سنغافورة،

news image سيـــاســة

وزير إسرائيلي يدعو إلى عمل عسكري ضد إيران

عادل عبد الجواد انتقد الوزير الإسرائيلي "نفتالي بينت" اليوم الأربعاء، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، سياسة بلاده إزاء التهديد الإيراني مشددا على أن العمل العسكري يجب أن يكون ضد إيران، و"ضرب رأس الأخطبوط" حسب وصفه ، وعدم الاكتفاء بضرب حزب الله. وقال "بينت" إن عل

نقل وملاحة

بدء الاجتماع الإقليمى لمدراء الجمارك

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مها أبوودن


بدأت منذ قليل أعمال الإجتماع الإقليمى الـ (٤٧) لمدراء عامى الجمارك بمنطقه شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط وذلك بحضور الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية والسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لجامعة الدول العربية و كيونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية والشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس جمارك البحرين ونائب رئيس منظمة الجمارك العالمية والممثل الإقليمي لمنطقة منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط و مدراء عامى الجمارك بدول الإقليم

وفى البداية وجه الشيخ  أحمد بن حمد  آل خليفة رئيس جمارك البحرين الشكر للدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك ومصلحة الجمارك المصرية على حرارة الأستقبال والحفاوة التى لقيها جميع الضيوف بمجرد دخولهم للأجواء والأراضى المصرية وهنأه على نجاح مصر الباهر وغير المسبوق فى تنظيم فعاليات جلسة لجنة السياسات بمدينة الأقصر خلال ديسمبر الماضى

وتحدث عن سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين أجهزة الجمارك بالمنطقة وعلي مستوي منظمة الجمارك العالمية وأثره على تيسير وإنسياب حركة التجارة بين الدول الأعضاء بالمنطقة  
المنظومة الحديثة للتجارة وتعزيز الأمن والحماية للقضاء على الإرهاب

وسوف يناقش الإجتماع عدة تقارير حول العمل الجمركي بالمنطقة ومنظومة التجارة العالمية وأعمال الدورة رقم ( ٧٨ ) للجنة السياسات العامة لمنظمة الجمارك العالمية والذى تم عقده بمدينة الأقصر فى ديسمبر الماضى وعن الإجتماع الثالث لمنسقى بناء المقدرة بالإقليم وتقرير مقدم من الجمارك المصريه حول التعاون بين الجمارك والضرائب

ويبحث الاجتماع إمكانية إنشاء مركز إقليمي للتكوين بالجمهورية التونسية وعضوية الإقليم بلجان منظمة الجمارك وإستخدام لغات إضافية فى أعمال منظمة الجمارك العالميه
كما يتضمن الإجتماع لقاء المرشحين لمنصب الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية فى الإنتخابات القادمة

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