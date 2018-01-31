بدء الاجتماع الإقليمى لمدراء الجمارك

وزير إسرائيلي يدعو إلى عمل عسكري ضد إيران

الأربعاء 31 يناير 2018 04:50 م

عادل عبد الجواد انتقد الوزير الإسرائيلي "نفتالي بينت" اليوم الأربعاء، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، سياسة بلاده إزاء التهديد الإيراني مشددا على أن العمل العسكري يجب أن يكون ضد إيران، و"ضرب رأس الأخطبوط" حسب وصفه ، وعدم الاكتفاء بضرب حزب الله. وقال "بينت" إن عل